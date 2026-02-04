Diện mạo hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày thông xe

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh, sinh sống gần đường Định Công, cho rằng dù việc thi công kéo dài gây ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt nhưng người dân đều mong chờ hiệu quả lâu dài. “Thấy công trình sắp xong, tôi hy vọng khi thông xe sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, nhất là các tuyến hướng ra vào khu vực phía Nam thành phố”, ông Minh chia sẻ.