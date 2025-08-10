Ngắm dàn xe đặc chủng chống khủng bố, bạo loạn của Công an Hà Nội

Mở đầu là đội hình xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông. Dẫn đầu là dàn mô tô chuyên dụng với khả năng cơ động cao, thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đường, mở lối cho các đoàn xe ưu tiên và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các sự kiện trọng điểm. Xe được trang bị đèn LED tín hiệu, hệ thống phanh đĩa và lốp chuyên dụng, cho phép xử lý linh hoạt trong nhiều tình huống phức tạp.