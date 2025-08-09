Sắc màu và âm thanh rộn rã tại lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025

Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 không chỉ là bữa tiệc âm nhạc rực rỡ sắc màu, mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước. Trong âm vang hào hùng và giai điệu giao hòa, nhạc hội để lại trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, mến khách, sẵn sàng hội nhập và cùng chung tay vì hòa bình, an ninh, hạnh phúc cho mọi người.