Sắc màu và âm thanh rộn rã tại lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025

Sáng 9/8, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội trở thành sân khấu ngoài trời đầy sắc màu khi Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm 2025 khai mạc.
Sự kiện do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Hiệp hội vì sức khỏe và an ninh, an toàn Nhật Bản tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tới dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Nhạc hội; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo, khách mời quốc tế...
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam phát biểu khai mạc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đại tướng Lương Tam Quang, trao tặng phái đoàn các nước Kỷ niệm chương 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Năm nay, Nhạc hội quy tụ 9 đoàn nhạc và 1 đoàn trống hội đến từ 7 quốc gia: Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Saudi Arabia và nước chủ nhà Việt Nam.
Mỗi đoàn mang tới sắc màu âm nhạc riêng, vừa tôn vinh truyền thống, vừa giới thiệu hình ảnh lực lượng thực thi pháp luật nước mình với bạn bè quốc tế.
Đoàn trống hội Nhật Bản biểu diễn tại chương trình.
Đoàn nghệ thuật Công an Lào biểu diễn tại chương trình.
Bên cạnh các màn biểu diễn của những đoàn nhạc, sự kiện còn có sự hiện diện của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ và lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tham dự lễ khai mạc.
Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh thu hút du khách, người dân, các đơn vị tham dự.
Những chú ngựa được huấn luyện thuần thục, bước đi đồng đều, uyển chuyển giữa phố.
Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 không chỉ là bữa tiệc âm nhạc rực rỡ sắc màu, mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước. Trong âm vang hào hùng và giai điệu giao hòa, nhạc hội để lại trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, mến khách, sẵn sàng hội nhập và cùng chung tay vì hòa bình, an ninh, hạnh phúc cho mọi người.
Sau chương trình diễu hành sôi động quanh Hồ Gươm vào sáng 9/8, điểm nhấn khép lại nhạc hội là đêm hòa nhạc đặc sắc tại Nhà hát Hồ Gươm, diễn ra lúc 20h ngày 10/8, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, khép lại trọn vẹn không khí lễ hội.
