Cận cảnh 'búp sen thép' 3.500 tỷ đồng ở sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích

Tháp không lưu được ví như “bộ não” của toàn sân bay Long Thành với chiều cao 123m, tương đương tòa chung cư 40 tầng. Dù diện tích mặt bằng chỉ khoảng 80m² và đường kính thân tháp khoảng 10m nhưng bên trong công trình sẽ được tích hợp hệ thống radar, phòng điều hành và các thiết bị dẫn đường hiện đại bậc nhất.