Cận cảnh 'búp sen thép' 3.500 tỷ đồng ở sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích

Công ty Quản lý bay miền Nam đang phối hợp với các nhà thầu nước ngoài khẩn trương lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành quản lý bay, nhằm bảo đảm điều kiện cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến diễn ra ngày 15/12.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày cuối tháng 11/2025, tháp không lưu - một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án sân bay Long Thành - đã hoàn thiện cơ bản phần kết cấu và bước vào giai đoạn lắp đặt, tinh chỉnh thiết bị bên trong.
Các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và cảnh quan khu ATC cũng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thiện đồng bộ với tháp không lưu.
Những ngày cuối tháng 11, các kỹ sư và công nhân gấp rút thi công phần búp sen trên đỉnh tháp. Tháp không lưu sân bay Long Thành được thiết kế mô phỏng hình búp sen, biểu tượng của văn hóa Việt, tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn bộ công trình.
Tháp không lưu được ví như “bộ não” của toàn sân bay Long Thành với chiều cao 123m, tương đương tòa chung cư 40 tầng. Dù diện tích mặt bằng chỉ khoảng 80m² và đường kính thân tháp khoảng 10m nhưng bên trong công trình sẽ được tích hợp hệ thống radar, phòng điều hành và các thiết bị dẫn đường hiện đại bậc nhất.
Tổng mức đầu tư dành riêng cho công trình tháp không lưu lên tới 3.500 tỷ đồng, thể hiện rõ mức độ ưu tiên cũng như vai trò chiến lược của hạng mục này trong tổng thể đại dự án sân bay Long Thành.
Đây là tháp điều hành sân bay cao nhất khu vực, bảo đảm tầm quan sát trọn vẹn các đường băng, đường lăn và sân đỗ. Với vị trí chỉ cách nhà ga vài trăm mét, công trình sẽ đóng vai trò “mắt thần” kiểm soát toàn bộ không phận sân bay khi đi vào hoạt động.
Tháp không lưu, cùng với đường băng và nhà ga hành khách đang gấp rút hoàn thiện, được đánh giá là những hạng mục then chốt bảo đảm sân bay Long Thành kịp đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong năm 2026.
Trước đó, vào cuối tháng 10, đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự án Long Thành, tổ tư vấn giám sát, Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành cùng các chuyên gia nước ngoài của EASAT Radar Systems Limited (Vương quốc Anh) đã hoàn tất việc lắp đặt toàn bộ phần cơ khí và điện tử của hệ thống radar giám sát.
Hệ thống radar giám sát là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, phối hợp cùng nhà thầu EASAT triển khai. Tổ hợp radar gồm radar giám sát sơ cấp (PSR) và radar giám sát thứ cấp (SSR) - hai công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới - đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu (EUROCONTROL).
Khi đi vào vận hành, hệ thống radar giám sát sân bay Long Thành sẽ mở rộng tầm phủ và nâng cao chất lượng quản lý bay trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh). Dữ liệu giám sát liên tục, chính xác giúp kiểm soát viên không lưu điều hành hoạt động bay an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, nhất là trong bối cảnh lưu lượng hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh.
