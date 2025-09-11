Nga yêu cầu thêm 6.000 km² lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Ukraine

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên, theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, tiến trình hiện chỉ còn vướng lại hai vấn đề then chốt chưa được tháo gỡ. Ông Vance cho biết danh sách các bất đồng đã được rút gọn đáng kể, thu hẹp lại thành một vài điểm cốt lõi.

“Một trong những vấn đề chính là lãnh thổ. Nga đòi khoảng 6.000 km² đất mà họ chưa thể giành được bằng vũ lực. Đó là điều Moskva mong muốn. Ngược lại, Ukraine cần những bảo đảm an ninh vững chắc, dù đến từ châu Âu hay từ một quốc gia khác”, ông Vance nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Ukraine lo ngại rằng nếu đạt được thỏa thuận, Nga có thể quay trở lại sau vài tháng hoặc vài năm để đòi hỏi thêm.

“Chúng ta đã đạt được những bước tiến đáng kể trong tiến trình hòa đàm. Câu hỏi thực sự là liệu Nga và Ukraine có sẵn sàng bước qua cánh cửa hòa bình mà Tổng thống Donald Trump đã mở ra hay không”, Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông cũng tiết lộ rằng nhóm của mình vẫn đang tiếp tục thúc đẩy tiến trình.

“Sáng nay tôi đã trao đổi với Đặc phái viên Steve Witkoff về vấn đề này. Chúng tôi sẽ không dừng lại, và tôi tin rằng cuối cùng một giải pháp hòa bình sẽ hình thành”, ông Vance nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc gặp tại Alaska với người đồng cấp Mỹ Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một số yêu cầu nhằm kết thúc xung đột, không chỉ dừng lại ở vấn đề lãnh thổ.

Theo Reuters, Moskva có thể chấp nhận rút khỏi một phần lãnh thổ đang chiếm đóng, đặc biệt ở các tỉnh Kharkov và Sumy, song đổi lại, Ukraine sẽ phải nhượng lại một số vùng phía đông mà Nga chưa kiểm soát, chẳng hạn ở Donetsk.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky không loại trừ khả năng thảo luận về trao đổi lãnh thổ, nhưng khẳng định mọi quyết định như vậy phải phản ánh ý chí của người dân Ukraine. Ông Zelensky cũng thừa nhận tình hình tiền tuyến hiện khó khăn, song không đến mức nghiêm trọng như cách mà ông Putin mô tả.