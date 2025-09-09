Tổng thống Ukraine nêu điều kiện gặp ông Putin

(VTC News) -

Hôm 8/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về biện pháp giải quyết xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc gặp như vậy không nên diễn ra trên lãnh thổ Nga.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tình hình cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

"Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tín hiệu và tôi trả lời 'sẵn sàng cho bất kỳ cuộc gặp nào, nhưng không phải ở Nga'. Dù là song phương hay đa phương, chúng tôi sẽ hoan nghênh cơ hội đối thoại, đặc biệt nếu điều kiện tiên quyết mà chúng tôi thảo luận hồi đầu năm nay được đáp ứng, cụ thể là lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh Kiev sẵn sàng đàm phán dưới mọi hình thức, dù là đàm phán trực tiếp hay thông qua trung gian hòa giải, nhưng điều kiện then chốt vẫn là tạm thời ngừng bắn.

Theo ông, bước đi này có thể tạo nền tảng cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tìm kiếm con đường hòa bình. Cùng với đó, ông Zelensky bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ việc tổ chức một cuộc gặp như vậy.

Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến đề xuất tới Moskva để đàm phán với Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Ông ấy có thể đến Kiev. Tôi không thể đến Moskva khi đất nước tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày". Ông Zelensky nói thêm: "Ông Putin hiểu về điều đó”.

Tương tự, hôm 3/9, ông Putin tuyên bố “ông chưa bao giờ phản đối việc gặp ông Zelensky". “Nếu ông Zelensky sẵn sàng, vậy hãy để ông ấy đến Moskva. Cuộc gặp này sẽ diễn ra", ông Putin phát biểu.

Tổng thống Trump đặt mục tiêu tổ chức cuộc gặp ba bên giữa nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine tại Alaska vào tháng trước với ông Putin. Sau đó, ông Putin cho biết cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine sẽ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kiev đến Nhà Trắng.