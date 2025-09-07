Nga phủ nhận tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine

(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này hôm 7/9 thực hiện một cuộc tấn công đường dài nhắm vào cơ sở lắp ráp máy bay không người lái, cũng như một doanh nghiệp công nghiệp ở Kiev. Bộ này đồng thời khẳng định họ không nhắm đến bất cứ tòa nhà nào khác.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, đợt tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao lần này cũng nhắm vào các sân bay quân sự tại khu vực miền trung, miền nam và miền đông Ukraine. Mục tiêu còn bao gồm doanh nghiệp công nghiệp “Kiev-67” ở phía tây ngoại ô thủ đô Ukraine và một cơ sở hậu cần ở khu vực phía nam thành phố.

“Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của cuộc tập kích, đánh trúng toàn bộ các địa điểm chỉ định. Không có đòn tấn công nào khác trong phạm vi Kiev”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, quan chức Ukraine cho rằng một máy bay không người lái Nga lao vào tòa nhà chính phủ gần Quảng trường Độc lập, khiến tầng trên cùng bốc cháy. Họ cũng tuyên bố rằng toàn bộ chiến dịch có sự tham gia của hơn 800 UAV trên khắp Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, 4 người thiệt mạng và 44 người bị thương trong các vụ tập kích.

Trong nhiều tháng, Nga thực hiện các đợt không kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào cơ sở quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Moskva khẳng định đó là hành động đáp trả các đợt tập kích của Kiev sâu vào lãnh thổ Nga, vốn nhiều lần gây hư hại khu dân cư và hạ tầng trọng yếu. Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng họ “không bao giờ nhắm vào dân thường”.

Quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine triển khai hệ thống phòng không trong khu dân cư, đồng thời lập luận rằng nếu Kiev từ bỏ cách làm này, họ đã có thể ngăn chặn thương vong dân sự.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tới Moskva đàm phán, gọi đây là một lựa chọn “phi thực tế” và cho rằng nó thể hiện việc Moskva không thực sự nghiêm túc với đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ ABC News, ông Zelensky nói thêm: "Ông Putin có thể đến Kiev".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn thúc đẩy cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Đây cũng là một trong những mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin diễn ra tháng trước tại Alaska.

Trong tuần này, ông Putin tuyên bố ông “sẵn sàng” gặp ông Zelensky, nhưng tại Moskva. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích thêm rằng ông Zelensky được mời đến thủ đô Nga “để đối thoại, chứ không phải đầu hàng”.