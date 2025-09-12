Nga và Belarus bắt đầu tập trận quân sự sát biên giới NATO

(VTC News) -

Cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Zapad-2025" diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái bị nghi ngờ là của Nga trên không phận.

Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên Telegram: "Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao kỹ năng của chỉ huy và nhân viên, mức độ hợp tác và huấn luyện thực địa của nhóm quân khu vực và liên minh".

Ngà và Belarus bắt đầu tập trận quân sự. (Ảnh: Sputnik)

Ở giai đoạn đầu, quân đội hai nước sẽ mô phỏng tình huống đẩy lùi cuộc tấn công vào Nga và Belarus, liên minh của hai nước này được gọi là Nhà nước Liên bang. Trong khi đó, giai đoạn thứ hai tập trung vào việc "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Liên bang và tiêu diệt kẻ thù, bao gồm sự tham gia của nhóm lực lượng liên minh từ các quốc gia thân thiện".

Hôm 11/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin các cuộc tập trận, bao gồm cuộc tập trận gần biên giới Ba Lan không nhằm mục đích chống lại những quốc gia khác.

Tuy nhiên, vụ việc bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan được phương Tây xem là hồi chuông cảnh báo đối với NATO và là phép thử đối với phản ứng của khối này. Nhiều nước phương Tây gọi đây là hành động khiêu khích có chủ đích của Nga, điều mà Moskva từng phủ nhận.

Cùng thời điểm, Ba Lan điều 40.000 quân tới biên giới phía đông để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự "Zapad 2025" giữa Nga và Belarus. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo phương Tây đang ở gần cuộc xung đột công khai nhất kể từ Thế chiến thứ II.

Cuộc tập trận Zapad diễn ra khoảng 4 năm một lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2021, dẫn đến việc tập trung lực lượng ồ ạt ở Belarus và họ được huy động để tấn công Ukraine vài tháng sau đó.

Tờ Daily Mail dẫn lời cựu quan chức NATO cảnh báo cuộc tập trận năm nay 'có thể là vỏ bọc' cho việc tăng cường quân sự với hàng chục nghìn quân dự kiến ​​sẽ tham gia.