Ba Lan tố máy bay Nga xâm phạm không phận, điều máy bay đáp trả

(VTC News) -

Video trên mạng xã hội được cho là âm thanh máy bay chiến đấu ở Đông Ba Lan

Reuters dẫn lời Bộ chỉ huy tác chiến của Ba Lan cho biết cả không quân Ba Lan và đồng minh đều đã được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và radar được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất.

Không quân Ukraine cảnh báo các UAV Nga đang bay về phía tây, đe dọa thành phố biên giới Zamosc của Ba Lan. Truyền thông Ukraine đưa tin ít nhất một chiếc dường như hướng về Rzeszow, thành phố ở đông nam Ba Lan. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay không người lái đã vượt qua lãnh thổ Ba Lan, và Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin này.

(Ảnh minh họa)

Trên mạng xã hội, một người dùng chia sẻ ảnh chụp màn hình từ FlightRadar cho thấy một chiếc T-059 lơ lửng trên Rzeszow.

Người này viết: “Ba Lan đang trong tình trạng báo động cao sau khi Ukraine báo cáo máy bay không người lái Nga vào không phận. Đáp lại, Mỹ đã điều động tiêm kích F-35 tuần tra bầu trời Ba Lan để giám sát và ngăn chặn".

Trước đó trong ngày, Thủ tướng Donald Tusk thông báo Ba Lan sẽ đóng toàn bộ các cửa khẩu với Belarus, bao gồm cả đường sắt, kể từ nửa đêm 11/9. Ông cảnh báo các cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra gần biên giới thể hiện “học thuyết quân sự rất hung hăng” và đòi hỏi phải có hành động phòng thủ ngay lập tức.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski cho biết biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Warsaw chắc chắn rằng “không còn mối đe dọa nào đối với công dân Ba Lan”. Trong khi đó, hai quốc gia láng giềng thuộc NATO là Lithuania và Latvia cũng đã tăng cường kiểm soát biên giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang.