Nga tập kích tên lửa dữ dội vào thành phố của Ukraine

(VTC News) -

Không quân Ukraine ban hành lệnh đe dọa tên lửa toàn quốc vào khoảng 5h20 ngày 16/10, cảnh báo Nga triển khai máy bay tiêm kích MiG-31. Một giờ sau, không quân Ukraine thông báo một chiếc MiG-31 khác của Nga bắt đầu cất cánh từ sân bay Savasleyka ở Nizhny Novgorod.

Máy bay tiêm kích MiG-31 có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, loại vũ khí mà Nga sử dụng để tấn công mục tiêu sâu bên trong Ukraine.

Cột lửa khói bốc lên ở Kiev sau cuộc tấn công của Nga trước đó. (Ảnh: NBC News)

Ngay sau cảnh báo đầu tiên, hàng loạt vụ nổ được ghi nhận tại nhiều thành phố của Ukraine. Theo hãng tin Suspilne, đã có báo cáo về vụ nổ tại Kharkiv và Izium thuộc tỉnh Kharkiv, Kropyvnytskyi thuộc tỉnh Kirovohrad và thành phố Poltava.

Sau cảnh báo toàn quốc lần thứ hai, nhiều vụ nổ khác cũng được báo cáo ở thành phố Chernihiv và một loạt vụ nổ khác được nghe thấy ở Kharkiv.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Chernihiv Dmytro Bryzhynskyi xác nhận vụ tấn công nhắm vào doanh nghiệp trong thành phố. Ông Vyacheslav Chaus, Thống đốc tỉnh Chernihiv thông tin thêm máy bay không người lái tấn công tòa nhà dân cư ở thị trấn Nizhyn khiến hai người bị thương.

Các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra, thông tin về thiệt hại và thương vong vẫn đang được cập nhật.

Hôm 14/10, tờ Reuters dẫn lời quan chức địa phương đưa tin lực lượng Nga cũng thực hiện cuộc tấn công vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine bằng bom dẫn đường.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov viết trên ứng dụng Telegram cho biết lực lượng Nga sử dụng bom dẫn đường để tấn công quận Nemyshlianskyi và Slobidskyi ở phía đông nam và quận Shevchenkivskyi ở phía bắc Kharkiv, Ukraine.

Thị trưởng Ihor Terekhov thông tin thêm ba quả bom gây hư hại một bệnh viện, làm rơi đường dây điện khiến gần 30.000 khách hàng bị mất điện.

Theo ông Terekhov, cuộc tập kích của Nga còn khiến 4 người bị thương, hầu hết là do mảnh kính vỡ văng vào người và một số bệnh nhân phải chuyển đến các khoa khác do bệnh viện bị hư hại.