Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine

(VTC News) -

Hôm 13/10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quá trình phóng tên lửa Tomahawk sẽ cần sự tham gia của quân nhân Mỹ. Do đó, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Việc xử lý những tên lửa tinh vi như vậy chắc chắn cần đến sự tham gia của chuyên gia Mỹ. Đó là sự thật hiển nhiên. Đây chính là nội dung bài đăng của ông Medvedev", ông nói khi được yêu cầu bình luận về bài đăng trên mạng xã hội của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS)

Ông Peskov tiếp tục nhấn mạnh: "Tất cả chuyên gia theo dõi vấn đề này đều hiểu rõ".

Trước đó, ông Medvedev viết trên kênh Max của Nga rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev chẳng mang lại lợi ích gì. Ông Medvedev nhấn mạnh không thể xác định được liệu một tên lửa Tomahawk đang bay mang vũ khí hạt nhân hay vũ khí thông thường.

"Không phải Ukraine mà là Mỹ sẽ thực hiện các vụ phóng", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga lưu ý.

Cùng thời điểm, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể nói chuyện với Nga về việc gửi tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất tới Kiev trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Thành thật mà nói, tôi có thể phải nói chuyện với Nga về tên lửa Tomahawk", ông Trump chia sẻ.

Tổng thống Trump nói thêm ông sẽ gửi tên lửa Tomahawk đến Kiev nếu xung đột ở Ukraine "không thể giải quyết" và ông đã thảo luận về việc gửi những tên lửa này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày 11/10.

Tên lửa tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk (TLAM) là tên lửa hành trình phóng từ trên không hoặc trên biển. Vũ khí này có thể bay với tốc độ hơn 885 km/h và bay sát mặt đất (từ 30-45 mét) để tránh bị phát hiện. Loại tên lửa này có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm một đầu đạn đơn nặng khoảng 450 kg và một đầu đạn con chứa đầy bom chùm.