Tiêm kích hạng nặng MiG-31 của Nga rơi khi hạ cánh ở vùng Lipetsk

(VTC News) -

Hôm 9/10, Bộ Quốc phòng Nga thông tin: “Hôm nay, vào khoảng 19h20 (giờ Moskva), tiêm kích hạng nặng MiG-31 bị rơi khi hạ cánh sau chuyến bay huấn luyện theo lịch trình tại khu vực Lipetsk. Phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn".

Máy bay rơi xuống khu vực không có người ở và không mang theo bất kỳ đạn dược nào vào thời điểm xảy ra tai nạn. Quân đội Nga không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến sự cố, song truyền thông nước này đưa tin càng đáp của máy bay gặp trục trặc và không thể thả bình thường.

Tiêm kích MiG-31. (Ảnh: Eurasian Times)

Tiêm kích MiG-31 được Liên Xô phát triển vào những năm 1970 dựa trên cơ sở chiến đấu cơ MiG-25 và đưa vào biên chế năm 1981, có nhiệm vụ đánh chặn và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không từ khoảng cách xa.

Thân tiêm kích MiG-31 được thiết kế với cấu trúc khí động học cao và được sắp xếp hợp lý, cho phép bay với tốc độ siêu âm ngay cả ở độ cao thấp. Phần khung được cấu tạo bởi 49% thép niken, 33% hợp kim kim loại nhẹ, 16% titan và 2% vật liệu tổng hợp.

MiG-31 có thể hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết, được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên cao.

Một đội hình gồm 4 chiếc MiG-31 có thể phối hợp với nhau bằng cách sử dụng các liên kết dữ liệu và kiểm soát không phận trên phạm vi dài 900 km. Sự kết hợp giữa radar và vũ khí của các máy bay giúp đội hình này có thể đánh chặn tên lửa hành trình bay ở độ cao thấp và phóng tên lửa trong cùng một cuộc tấn công.

Kể từ cuối năm 2022, tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa tầm xa R-37M trở thành mối đe dọa chính đối với Lực lượng không quân Ukraine. MiG-31 Nga bắn hạ không ít chiến đấu cơ của Ukraine, chủ yếu bằng tên lửa tầm xa R-37.