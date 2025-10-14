Ukraine cáo buộc Nga tập kích quy mô lớn vào Kharkiv bằng bom dẫn đường

(VTC News) -

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov viết trên ứng dụng Telegram cho biết lực lượng Nga sử dụng bom dẫn đường để tấn công quận Nemyshlianskyi và Slobidskyi ở phía đông nam và quận Shevchenkivskyi ở phía bắc thành phố Kharkiv, Ukraine.

Thị trưởng Ihor Terekhov thông tin thêm ba quả bom gây hư hại một bệnh viện, làm rơi đường dây điện khiến gần 30.000 khách hàng bị mất điện.

Toà nhà tại Ukraine bốc cháy sau đòn tập kích vào ngày 7/3. (Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine)

Theo ông Terekhov, cuộc tập kích của Nga còn khiến 4 người bị thương, hầu hết là do mảnh kính vỡ văng vào người và một số bệnh nhân phải chuyển đến các khoa khác do bệnh viện bị hư hại.

"Thật không may, bệnh viện bị hư hại khá nặng và bên trong có bệnh nhân. Bốn người bị thương ở các mức độ khác nhau và khoảng 200 cửa sổ bị vỡ. Các cuộc tấn công thường nhắm vào mục tiêu năng lượng - phát điện, truyền tải, mạng lưới điện. Mục đích là khiến mạng lưới truyền tải điện ngừng hoạt động", ông Terekhov cho hay.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận hay thông tin gì về cuộc tấn công này như cáo buộc của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga tập trung thực hiện những cuộc tấn công vào mục tiêu liên quan đến lưới điện và ngành công nghiệp khí đốt của Ukraine khi mùa đông đang đến gần.

Hôm 10/10, Nga cũng thực hiện cuộc tấn công khác nhằm vào thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn khiến phần lớn thành phố bị mất điện. Thông qua một số hình ảnh và video do Ukraine cung cấp cho thấy toàn bộ thủ đô Kiev chìm trong bóng tối.

Thị trưởng Vitali Klitschko tiết lộ thêm có ít nhất 9 người bị thương và 5 người trong số họ phải nhập viện khi nhiều tòa nhà chung cư cao tầng và cơ sở hạ tầng năng lượng trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công.