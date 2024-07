Nga phá hủy nhà máy sản xuất thuốc nổ và trạm radar của Ukraine

(VTC News) -

"Lực lượng không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy trạm radar P-18, nhà máy sản xuất thuốc nổ cũng như quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Trong khi đó, các đơn vị từ nhóm tác chiến Dnepr tiêu diệt 105 binh sĩ, một khẩu pháo lựu M777 155mm do Mỹ sản xuất, hai khẩu pháo lựu Msta-B 152mm, một trạm tác chiến điện tử Enclave-N và hai kho đạn dược dã chiến thuộc không quân Ukraine.

Quân đội Nga tấn công vào nhiều khu vực của Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

"Các đơn vị từ nhóm tác chiến Dnepr tấn công vào nhân sự và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 65 và 118, lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 124, 126 tại Novodanilovka, Malaya Tokmachka ở vùng Zaporozhye, Tokarevo ở vùng Kherson và thành phố Kherson của Ukraine.

Tổn thất của không quân Ukraine lên tới 105 quân nhân, một khẩu lựu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, hai khẩu lựu pháo Msta-B 152mm, một trạm tác chiến điện tử Enclave-N và hai kho đạn dược dã chiến", Bộ Quốc phòng Nga nêu chi tiết.

Đồng thời, quân đội Nga cũng tâp kích nhằm vào 10 lữ đoàn Ukraine, đẩy lùi 5 cuộc phản công từ đối phương, 355 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

"Thiệt hại của địch lên tới 355 quân, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 3 xe bán tải, một pháo lựu M777 155 mm, một pháo lựu Msta-B 152 mm, một pháo lựu D-30 122 mm và một trạm radar phản pháo AN/TPQ-37", Bộ Phòng Nga cho hay.

Trong khi đó, quân đoàn Vostok đẩy lùi hai cuộc phản công và diệt hơn 140 quân Ukraine. Các nhóm tác chiến Yug, Sever và Zapad tiêu diệt gần 1.500 chiến binh Ukraine ở khu vực Kharkov và Donetsk trong 24 giờ qua.

Quân đội Nga tiếp tục phá hủy một khẩu pháo Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, nhiều khẩu pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất, pháo FH-70 do Anh sản xuất và nhiều vũ khí khác tại DPR. Nhóm quân Zapad còn tiêu diệt tới 590 chiến binh Kiev tại Donetsk.