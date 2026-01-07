Nestlé thu hồi một số lô sữa dành cho trẻ em ở 25 nước

Công ty cho biết việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bao gồm các lô sữa công thức dành cho trẻ mang nhãn hiệu SMA, BEBA và NAN như một “biện pháp phòng ngừa” do khả năng các lô này có chứa một hóa chất gọi là cereulide.

Theo cơ quan chức năng Ireland - một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi - độc tố cereulide có thể gây ngộ độc thực phẩm và dẫn đến tình trạng nôn mửa và buồn nôn kéo dài tới 24 giờ.

“Sự an toàn và sức khỏe của trẻ em là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Vì hết sức thận trọng, Nestlé quyết định tiến hành đợt thu hồi sản phẩm tự nguyện này, phù hợp với các quy trình nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn sản phẩm của chúng tôi”, Nestlé thông báo.

Hãng cho hay đã tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm sau khi phát hiện vấn đề về chất lượng ở một thành phần. Sau khi hoàn tất việc kiểm nghiệm, Nestlé cho biết đang hợp tác với các nhà cung cấp thay thế để tăng sản lượng, nhằm nỗ lực duy trì nguồn cung sữa công thức.

Ngày 5/1, hãng khẳng định, chưa có ca bệnh nào được xác nhận có liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi.

Đợt thu hồi bắt đầu với quy mô nhỏ áp dụng tại nhiều quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Vương quốc Anh, Ireland và các nước châu Âu khác. Nestlé đã công bố trực tuyến danh sách các mã lô bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy của Nestlé và là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của công ty. Những con số này chưa được Nestlé xác minh.

Tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Sĩ hiện kiểm soát gần một phần tư thị trường dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh toàn cầu trị giá 92,2 tỷ USD, theo SkyQuest. Nestlé không công bố dữ liệu doanh số bán hàng nhưng sữa công thức cho trẻ thuộc mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe, bộ phận chiếm 16,6% tổng doanh thu năm 2024 của công ty.