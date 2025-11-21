Bộ Y tế yêu cầu rà soát, ngừng sử dụng sữa công thức ByHeart

(VTC News) -

Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã tiếp nhận thông báo từ Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về vụ trẻ sơ sinh tại Mỹ mắc botulism liên quan đến sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Theo số liệu cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đến ngày 17/11, 23 trẻ tại 13 bang được ghi nhận nghi ngờ hoặc xác định nhiễm botulism, tất cả đều phải nhập viện. Nhà chức trách Mỹ yêu cầu phụ huynh dừng ngay việc dùng mọi sản phẩm sữa công thức của ByHeart, không phân biệt số lô hay quy cách đóng gói.

Trước nguy cơ mất an toàn, Công ty ByHeart Inc. tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm trên thị trường nhằm ngăn chặn rủi ro cho trẻ nhỏ.

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phát thông tin cảnh báo.

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sở y tế và cơ quan quản lý địa phương rà soát hồ sơ công bố đối với sản phẩm ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Các đơn vị nhập khẩu hoặc kinh doanh sản phẩm (nếu có) phải thông báo ngay cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng, đồng thời dừng bán, thu hồi hàng hóa theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp báo cáo số lượng đã nhập, đã bán và hàng tồn kho, kèm đề xuất phương án xử lý. Các tỉnh thành được đề nghị tăng cường truyền thông để người dân biết và không sử dụng bất kỳ lô sản phẩm ByHeart nào cho đến khi có thông tin an toàn chính thức.

Kết quả triển khai phải gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 28/11. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức quốc tế và các đơn vị chức năng trong nước để cập nhật diễn biến, bảo đảm an toàn thực phẩm cho trẻ em và người tiêu dùng.

Trước đó, văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng đưa ra cảnh báo ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh không phổ biến nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Trẻ mắc bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như khó bú, nghẹn, táo bón kéo dài, lực bú yếu, sụp mí, giảm nét mặt, khóc yếu, cơ mềm nhũn hoặc không thể nâng đầu. Một số trẻ giảm khả năng cầm nắm, vận động ở tay chân.

WHO khuyến cáo phụ huynh lập tức ngừng sử dụng sản phẩm nếu đã mua và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường. Khi trẻ có triệu chứng nghi ngờ, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị chuyên môn.