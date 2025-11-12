Bộ Y tế phạt công ty mỹ phẩm 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy loạt sữa tắm, dầu gội

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD, có trụ sở tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên, do kinh doanh nhiều sản phẩm mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi bị kiểm tra.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp này bị phát hiện có 15 sản phẩm vi phạm với cùng hành vi trong cùng một thời điểm kiểm tra. Căn cứ Nghị định 117/2020 và Nghị định 124/2021 của Chính phủ, cơ quan quản lý ra quyết định xử phạt hành chính 75 triệu đồng.

Sản phẩm mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ theo quy định sẽ bị tiêu huỷ. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty HSD thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do doanh nghiệp đứng tên công bố. Danh mục bị buộc tiêu hủy gồm nhiều loại sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, xà phòng và kem dưỡng thuộc các thương hiệu phổ biến như Reihaku, Arau Baby, Kumano, Machérie, Hadabisei, Tsubaki, Salon Link, Lion...

Công ty có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế.

Theo quy định, mỗi sản phẩm mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam đều phải có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – tài liệu bắt buộc chứng minh sản phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn, chất lượng và hiệu quả. Hồ sơ này phải được lưu giữ tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sẵn sàng cung cấp khi cơ quan quản lý yêu cầu.

Thời gian qua, cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo tình trạng doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm “mượn danh” thương hiệu nổi tiếng hoặc không đủ hồ sơ pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.