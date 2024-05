Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho hay nhiệt độ đo được ở Mungeshpur cao hơn đáng kể so với những trạm khác, đặt ra nghi vấn về lỗi đo cảm biến hoặc yếu tố cục bộ. Nhiều trạm đo ở New Delhi chỉ ghi nhận nhiệt độ từ 45,2 tới 49,1 độ C.