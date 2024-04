Mỹ có thể trải qua mùa hè nóng nhất lịch sử

(VTC News) -

NWS lưu ý trong những tháng mùa hè sắp tới, nhiệt độ tại New England và vùng Tây Nam nước Mỹ có thể cao hơn 60% so với bình thường.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) gần đây đã triển khai công cụ dự báo thời điểm xảy ra các đợt nắng nóng cực độ, qua đó cung cấp cảnh báo chính xác hơn tới người dân để họ chuẩn bị đối phó.

Các nhà khoa học dự đoán mùa hè năm 2024 sẽ nóng nhất lịch sử nước Mỹ. (Ảnh: DNyz)

Các nhà khoa học dự báo, mùa hè năm 2024, tình trạng nắng nóng cực độ sẽ gây hạn hán, mất nước cho hệ thực vật, động vật và con người.

NWS lưu ý khu vực Tây Nam Mỹ, một phần của Tây Bắc Thái Bình Dương và Hawaii, là những nơi có nguy cơ hạn hán cao nhất. Mật độ sét đánh cũng cao hơn do nhiệt độ nóng hơn và có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Một nhóm các nhà khoa học khí hậu từ Đại học Pennsylvania cho biết, trong mùa hè năm nay, Đại Tây Dương sẽ ghi nhận số lượng cơn bão cao gấp đôi thông thường, với khoảng 27 - 39 cơn bão nhiệt đới có thể xảy ra do nhiệt độ đại dương cao.

Nắng nóng kỷ lục không chỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, làm gia tăng nguy cơ tử vong với những người có vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh tim mạch.

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddard (GISS) của NASA ở New York cho biết, mùa hè 2023 đã được coi là mùa hè nóng nhất trái đất kể từ năm 1880. Trong đó, nhiệt độ các tháng 6, 7 và 8 cao hơn 0,23 độ C so với nhiệt độ trung bình của mùa hè tại Mỹ từ năm 1951 đến năm 1980.

Đợt nắng nóng mùa hè năm ngoái đã gây ra các vụ cháy rừng thảm khốc ở Canada và Hawaii, các làn sóng nhiệt nguy hiểm và nhiều vụ cháy rừng khác trên khắp châu Âu.