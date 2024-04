Nắng nóng gay gắt, 2 người đàn ông tử vong do sốc nhiệt ở Hà Tĩnh

Tối 29/4, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin, có hai người đàn ông tử vong do sốc nhiệt khi đi ra đường giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Hai nạn nhân là ông N.H.O. (80 tuổi, trú thôn Đình Hồ, xã Kim Song Trường) và ông N.H.T. (70 tuổi, trú thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường).

Trước đó, sáng 28/4, ông O. đi xe đạp sang nhà người thân ở cùng xã chơi. Đến trưa, trên đường về qua xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ), ông O. bị say nắng, ngất xỉu ở gốc cây bên đường.

Người dân phát hiện, đưa ông O. đi bệnh viện cấp cứu song nạn nhân đã tử vong do sốc nhiệt.

Nền nhiệt độ đo ngoài đường giữa trưa ở TP Hà Tĩnh ngày 28/4 là hơn 50 độ C. (Ảnh: CTV)

Trước đó, trưa 27/4, ông T. đi bộ trong thôn về nhà với quãng đường 500m giữa thời tiết nắng nóng. Ông T. cũng bị sốc nhiệt, ngất xỉu rồi tử vong.

"Sau khi hai nạn nhân tử vong do sốc nhiệt, xã Kim Song Trường đã có báo cáo gửi lên UBND huyện Can Lộc. Chúng tôi khuyến cáo nhân dân không ra đường vào đợt cao điểm nắng nóng", lãnh đạo huyện Can Lộc thông tin.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 27/4 đến nay, nắng nóng gay gắt trên toàn tỉnh với nhiệt độ ban ngày đều trên 40 độ C. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần sắp xếp công việc hợp lý, hạn chế đi ra ngoài đường vào giữa trưa và làm việc lâu dưới trời nắng nóng để đề phòng hiện tượng sốc nhiệt, say nắng.

Ngoài ra, các hộ cần đề phòng cháy nổ do nhu cầu điện tăng cao và quản lý trẻ em ngăn ngừa đuối nước.

