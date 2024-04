Vì sao nắng nóng gay gắt trên cả nước, miền Trung có nơi trên 43 độ C?

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 28/4.

Từ nay đến 20/5, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn này.

Ngày 27/4, nhiệt độ thực đo tại 26 trạm thuộc 15 tỉnh, thành ở Bắc và Trung Bộ ghi nhận trên 41 độ C, trong đó Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm qua 27/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng rát bao trùm cả nước. Nhiệt độ cao nhất thực đo tại 26 trạm đo thuộc 15 tỉnh, thành ở Bắc và Trung Bộ cùng trên 41 độ C, cao hơn ngày 26/4 từ 1-2 độ C.

Cụ thể, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 42,8 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C, Hà Tĩnh 42,4 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 42,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 42,9 độ, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) 42,4 độ.

TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) 41,7 độ C, Minh Đài (Phú Thọ) 41,2 độ C, Láng (Hà Nội) 41,5 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 41,8 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cũng nóng bức với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Ayunpa (Gia Lai) 40 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 40,2 độ C, TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) 39,3 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 39,2 độ C.

Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ thực đo ở mức thấp hơn các khu vực trên nhưng vẫn trong ngưỡng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hôm nay 28/4, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tiếp tục là ngày nắng nóng gay gắt trên cả nước. Trong đó, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đến Phú Yên là những nơi dự báo nhiệt độ cao nhất trên cả nước với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-42 C, có nơi trên 42 C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất dao động 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Khánh Hòa đến Bình Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo cập nhật dự báo 10 ngày tại từng địa phương của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong ngày 29-30/4, ngưỡng nhiệt trên 40 độ C có thể xảy ra ở nhiều địa phương ở Bắc và Trung Bộ, trong đó có nơi cao nhất 42-43 độ C.

Hình thái thời tiết trên dự báo duy trì đến khoảng 30/4, nắng nóng xu hướng giảm từ 1-2/5.