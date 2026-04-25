TDI CONS thuộc TDI Group ghi danh Top 10 tổng thầu uy tín và FAST500 2026

Ngày 22/4, tại lễ công bố do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietNamNet chính thức tổ chức, TDI CONS (TDI Group) được vinh danh tại 2 hạng mục: TOP 10 Tổng thầu uy tín và TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng đề cao hiệu quả thực thi, kết quả này không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng, mà còn khẳng định năng lực triển khai dự án yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt của TDI CONS trên thị trường. “Lợi ích khách hàng - Trách nhiệm của TDI” luôn là nguyên tắc cốt lõi, định hình cách doanh nghiệp tiếp cận mỗi dự án và mỗi khách hàng.

Uy tín được xây dựng bằng hiệu quả thực tế

Top 10 tổng thầu uy tín không đơn thuần xếp hạng dựa trên quy mô, mà tập trung vào chất lượng tăng trưởng thông qua các chỉ số như CAGR, hiệu quả hoạt động và sức mạnh tài chính. Trong thực tế, không phải mọi tăng trưởng đều bền vững. Những doanh nghiệp duy trì được tốc độ phát triển cao trong nhiều năm phải là những đơn vị kiểm soát tốt tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.

Đại diện TDI Group nhận cúp và chứng nhận TOP 10 tổng thầu uy tín tại Lễ công bố do Vietnam Report tổ chức.

Việc TDI CONS nằm trong Top 10 cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng được mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu quả thực thi nơi mỗi dự án hoàn thành đúng cam kết chính là nền tảng

Năng lực triển khai - lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Sau gần hai thập kỷ phát triển, TDI CONS đã tham gia hơn 3.000 dự án trong và ngoài nước, tích lũy kinh nghiệm triển khai đa dạng từ các công trình dân dụng đến hạ tầng kỹ thuật phức tạp, công trình công nghiệp quy mô lớn.

TDI sở hữu đội ngũ gần 1.000 kỹ sư, cử nhân cùng hàng nghìn công nhân kỹ thuật được đào tạo sâu, cho phép triển khai đồng thời nhiều dự án với yêu cầu cao về kỹ thuật và tiến độ.

BIM đã trở thành nền tảng cốt lõi quyết định năng lực tổng thầu.

Việc ứng dụng công nghệ BIM trên toàn bộ dự án giúp TDI CONS kiểm soát tốt xung đột thiết kế, tối ưu nguồn lực và giảm thiểu rủi ro trong thi công. Đây chính là yếu tố giúp doanh nghiệp không chỉ hoàn thành công trình, mà còn đảm bảo hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

Thị trường mở rộng, yêu cầu cũng khắt khe hơn

Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành xây dựng Việt Nam đang tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt trong các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng cao từ phía chủ đầu tư về năng lực quản lý, chất lượng thi công và khả năng kiểm soát chi phí.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp có hệ thống vận hành bài bản và năng lực thực thi thực tế sẽ chiếm ưu thế. TDI CONS đang đáp ứng tốt các yêu cầu này khi từng bước nâng cao chuẩn mực triển khai và gia tăng giá trị cho khách hàng trong từng dự án.

Khẳng định vị thế bằng sự tin cậy

Top 10 tổng thầu uy tín không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình xây dựng vị thế của TDI CONS trên thị trường. Đối với doanh nghiệp, tăng trưởng không phải là mục tiêu duy nhất, mà đến từ việc thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Trong giai đoạn tới, TDI CONS tiếp tục định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: năng lực triển khai, công nghệ và chất lượng dịch vụ.

Đại diện TDI Group nhận chứng nhận TOP 10 FAST500 tại Lễ công bố do Vietnam Report tổ chức.

Bên cạnh đó, TDI CONS cũng được vinh danh trong bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026 do Vietnam Report công bố. Bảng xếp hạng này đánh giá dựa trên các chỉ số tăng trưởng doanh thu kép (CAGR), hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính trong nhiều năm liên tiếp.

Việc đồng thời góp mặt trong FAST500 và Top 10 tổng thầu uy tín cho thấy TDI CONS không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà còn đảm bảo chất lượng tăng trưởng thông qua năng lực thực thi và hiệu quả vận hành, những yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển bền vững.

Luôn kiên định với triết lý: “Lợi ích của khách hàng - Trách nhiệm của TDI” xem đây là nền tảng để xây dựng niềm tin và phát triển bền vững. Với định hướng này, TDI CONS không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng, mà còn từng bước khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy trong ngành xây dựng.

TDI CONS Thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng. Website: https://tdicons.vn