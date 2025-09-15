Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận rầm rồ chung trên không và trên biển

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận quân sự chung mang tên Freedom Edge được tổ chức nhằm mục đích tăng cường năng lực tác chiến tổng hợp ở trên biển, trên không và không gian mạng, chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Tương tự, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông tin cuộc tập trận có sự tham gia của của Thủy quân lục chiến và Không quân Mỹ với một số cuộc tập trận tên lửa đạn đạo và phòng không nâng cao, sơ tán y tế và huấn luyện hoạt động hàng hải. Chính vì vậy, Freedom Edge được xem là "cuộc trình diễn hợp tác quốc phòng ba bên tiên tiến nhất từ trước cho đến nay".

Cuộc tập trận Freedom Edge có sự tham gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật bản. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tập trận diễn ra ở phía ngoài khơi đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc và kéo dài đến hết ngày 19/9.

Trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên án cuộc tập trận Freedom Edge trên phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong nhấn mạnh: "Việc họ phô trương sức mạnh một cách liều lĩnh bằng hành động thực tế diễn ra gần Triều Tiên chắc chắn sẽ mang lại kết quả tồi tệ cho chính họ".

Bà cũng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc về cuộc tập trận Iron Mace nhằm mục đích tìm cách kết hợp năng lực hạt nhân của Washington và năng lực thông thường của Hàn Quốc để tăng khả năng răn đe đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, quân đội Mỹ và Hàn Quốc không xác nhận chi tiết về cuộc tập trận được cho là diễn ra trùng với Freedom Edge.

Thời gian qua, Triều Tiên cũng tiến hành nhiều cuộc biểu dương lực lượng quân sự, thử nghiệm vũ khí để đáp trả cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và đồng minh trong khu vực.