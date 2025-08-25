Mỹ và 12 quốc gia tập trận hải quân rầm rộ

(VTC News) -

Cuộc tập trận thường niên mang tên "Super Garuda Shield" diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia và một số địa điểm trên đảo Sumatra phía tây và quần đảo Riau từ ngày 25/8 đến ngày 4/9.

Hơn 4.100 binh sĩ Indonesia và 1.300 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cùng binh sĩ đến từ Australia, Nhật Bản, Singapore, Pháp, New Zealand, Anh cùng nhiều quốc gia khác. Mỹ và một số đồng minh cũng bày tỏ mối quan ngại về việc quân đội Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương, tuy nhiên, Washington trước đó tuyên bố những cuộc tập trận như vậy không nhằm vào Bắc Kinh.

Lê khai mạc cuộc tập trận thường niên "Super Garuda Shield". (Ảnh: Getty)

Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cuộc tập trận "Super Garuda Shield" có quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay", đồng thời nói thêm chúng sẽ giúp những quốc gia tham gia tập trận tăng cường khả năng răn đe.

Ông Paparo phát biểu tại lễ khai mạc: "Điều này thể hiện sự răn đe đối với những ai muốn thay đổi sự thật trên thực địa bằng bạo lực, sự quyết tâm chung của tất cả bên tham gia nhằm duy trì nguyên tắc về chủ quyền".

Quân đội Indonesia thông tin "Super Garuda Shield" năm nay bao gồm cuộc tập trận của nhân viên, diễn tập phòng thủ mạng và một sự kiện bắn đạn thật. Các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Papua New Guinea và Đông Timor cũng cử quan sát viên tham gia cuộc tập trận.

Hôm 18/8, Mỹ cũng phối hợp cùng Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do Ulchi (UFS) kéo dài 11 ngày, bao gồm mô phỏng mối đe dọa "thực tế" nhằm nâng cao năng lực của hai quốc gia này trên mọi lĩnh vực. Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc được huy động cho cuộc tập trận.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận tổ chức ở quy mô tương tự như năm ngoái, khoảng một nửa trong số 40 bài huấn luyện thực địa dự kiến sẽ dời sang tháng 9.