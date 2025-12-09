Mỹ cho phép xuất khẩu chip AI Nvidia H200 sang Trung Quốc

(VTC News) -

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thông báo với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Washington sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 tới "những khách hàng được chấp thuận ở Trung Quốc và quốc gia khác, với điều kiện đảm bảo an ninh quốc gia mạnh mẽ tiếp tục được duy trì".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thông báo này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách xuất khẩu chip AI tiên tiến của Mỹ, vốn bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden hạn chế nghiêm ngặt, vì lo ngại an ninh quốc gia liên quan đến ứng dụng quân sự của Trung Quốc.

Ông Trump cũng chỉ trích cách tiếp cận của người tiền nhiệm, cho rằng cách làm này "buộc công ty lớn phải chi hàng tỷ USD để xây dựng những sản phẩm 'xuống cấp' mà không ai muốn".

Điều này đề cập đến việc chính quyền ông Biden yêu cầu nhiều công ty chip tạo ra những phiên bản điều chỉnh theo hướng hạ thấp hiệu năng cho thị trường Trung Quốc, như chip có tốc độ xử lý thấp hơn để tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu.

Tổng thống Trump cho biết thêm quyết định của ông nhằm mục đích "hỗ trợ việc làm cho người Mỹ, củng cố ngành sản xuất của Mỹ và mang lại lợi ích cho người nộp thuế Mỹ".

Tuy nhiên, một số dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia như dòng Blackwell và bộ xử lý Rubin sắp ra mắt không nằm trong thỏa thuận và chỉ dành cho khách hàng tại Mỹ.

Trong khi đó, dưới thời ông Biden, H200 và các loại chip tiên tiến tương tự bị chặn xuất khẩu sang Trung Quốc. Các chip H200 này chậm hơn khoảng 18 tháng so với các sản phẩm hiện đại nhất của Nvidia.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang gia tăng khi hai bên cạnh tranh để giành quyền thống trị trong công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Vào tháng 9, Nvidia cho biết sẽ rót tới 100 tỷ USD vào OpenAI, nhằm triển khai kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm tỷ USD, dựa trên bộ xử lý AI của hãng.

Theo thỏa thuận công bố ngày 22/9, OpenAI sẽ triển khai hệ thống Nvidia với công suất tới 10 gigawatt — tương đương 4 đến 5 triệu GPU, tức ngang lượng chip Nvidia dự kiến xuất xưởng trong năm nay và gấp đôi năm ngoái, theo Giám đốc điều hành Jensen Huang.