Công nghệ 4/12: Nvidia nâng cấp mô hình AI Trung Quốc lên 10 lần với máy chủ mới

(VTC News) -

Nvidia tăng tốc mô hình AI Trung Quốc gấp 10 lần

Nvidia vừa công bố dữ liệu mới cho thấy máy chủ AI thế hệ mới của hãng có thể cải thiện hiệu suất các mô hình trí tuệ nhân tạo – bao gồm cả hai mô hình nổi bật từ Trung Quốc – lên tới 10 lần so với thế hệ trước.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh ngành AI đang chuyển trọng tâm từ giai đoạn huấn luyện sang triển khai phục vụ hàng triệu người dùng. Đây cũng là giai đoạn Nvidia phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như AMD và Cerebras.

Mô phỏng trung tâm AI của Nvidia. (Nguồn: Techcrunch)

Công nghệ mà Nvidia nhấn mạnh là mixture-of-experts – phương pháp chia nhỏ câu hỏi và giao cho các “chuyên gia” trong mô hình xử lý. Kỹ thuật này bùng nổ sau khi DeepSeek của Trung Quốc ra mắt mô hình mã nguồn mở hiệu quả vào đầu năm 2025, và sau đó được OpenAI, Mistral (Pháp) và Moonshoot AI (Trung Quốc) áp dụng.

Máy chủ mới của Nvidia tích hợp 72 chip hàng đầu trong một hệ thống duy nhất, với tốc độ kết nối cao giữa các chip. Nhờ đó, hiệu suất của mô hình Kimi K2 Thinking của Moonshoot AI tăng gấp 10 lần, tương tự mức cải thiện mà Nvidia ghi nhận với các mô hình của DeepSeek.

Theo Nvidia, lợi thế chính nằm ở khả năng “nhồi” số lượng chip lớn vào máy chủ cùng với liên kết tốc độ cao – yếu tố mà hãng vẫn vượt trội so với đối thủ. Trong khi đó, AMD cũng đang phát triển máy chủ đa chip mạnh mẽ dự kiến ra mắt vào năm tới.

Ấn Độ hủy lệnh cài app an ninh mạng

Ấn Độ vừa hủy bỏ quyết định yêu cầu các hãng smartphone phải cài sẵn ứng dụng an ninh mạng Sanchar Saathi trên tất cả thiết bị mới. Trước đó, chính phủ đã yêu cầu Apple, Samsung và Xiaomi phải cài ứng dụng không thể gỡ bỏ trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, các hãng lớn như Apple và Samsung được cho là không có kế hoạch tuân thủ. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về giám sát và quyền riêng tư.

Ứng dụng Sanchar Saathi được cài trong smartphone tại Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Quyết định rút lại được đưa ra sau khi ứng dụng này đã thu hút hơn 600.000 lượt tải tự nguyện chỉ trong một ngày. Chính phủ cho rằng sự phổ biến tự nhiên của Sanchar Saathi là đủ, không cần biện pháp ép buộc.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Modi phải thay đổi chính sách công nghệ. Năm trước, kế hoạch cấp phép nhập khẩu laptop cũng bị hủy bỏ sau khi vấp phải phản ứng từ phía Mỹ. Các chuyên gia nhận định sự thay đổi thất thường trong chính sách công nghệ của Ấn Độ gây khó khăn cho doanh nghiệp vốn cần sự ổn định và dự đoán.

Samsung rò rỉ toàn bộ tính năng One UI 8.5

Samsung chuẩn bị tung chương trình thử nghiệm One UI 8.5 cho dòng Galaxy S25, dự kiến bắt đầu từ ngày 8/12 tại Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Đức, sau đó mở rộng sang nhiều quốc gia khác.

Bản cập nhật lần này mang đến nhiều cải tiến về giao diện, như Quick Panel tùy chỉnh linh hoạt hơn và khả năng ghi màn hình một phần. Người dùng cũng sẽ có trải nghiệm mới với màn hình khóa tự động sắp xếp khi dùng ảnh người hoặc thú cưng.

Galaxy AI tiếp tục được mở rộng với tính năng Photo Assist, cho phép tạo nhiều ảnh AI liên tục mà không cần lưu từng phiên bản. Người dùng có thể duyệt lại lịch sử và chọn ảnh ưng ý sau cùng.

Bản cập nhật One UI 8.5 của Samsung lần này mang đến nhiều cải tiến về giao diện. (Nguồn: Androidpolice)

Bixby trở nên thông minh hơn, có thể hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn, đưa ra câu trả lời nhanh hoặc chi tiết, đồng thời lưu lại lịch sử hội thoại để dễ dàng tra cứu.

Các cải tiến khác bao gồm widget thời tiết hiển thị biểu đồ mưa, báo cáo sức khỏe hàng tuần chi tiết hơn trong Samsung Health, tính năng đo chất chống oxy hóa trên Galaxy Watch8 và Watch Ultra, cùng trang thông tin pin được thiết kế lại để dễ theo dõi.

Ngoài ra, One UI 8.5 còn bổ sung tính năng bảo mật như khóa máy khi xác thực thất bại nhiều lần, tùy chọn tạm tắt Auto Blocker, và gợi ý chia sẻ ảnh trực tiếp với người thường xuyên liên lạc qua Quick Share.