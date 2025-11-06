CEO Nvidia Jensen Huang: Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong cuộc đua AI

(VTC News) -

"Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua AI", CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Financial Times bên lề Hội nghị Thượng Đỉnh Tương lai của AI.

Vị lãnh đạo Nvidia nhấn mạnh trên mạng X tối 5/11: “Như tôi từ lâu đã nói, Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ một phần tỷ giây trong mảng AI. Điều quan trọng là Mỹ phải giành chiến thắng bằng cách dẫn dắt và thu hút được các nhà phát triển trên thế giới”.

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump duy trì lệnh cấm bán chip AI tiên tiến nhất của Nvidia cho Bắc Kinh, sau cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước. Việc Trung Quốc bị hạn chế mua chip AI tiên tiến, đặc biệt là các dòng chip của Nvidia vốn là điểm nóng trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu trước báo chí. (Ảnh: Reuters)

Ông Huang cho biết sắp tới, các bang ở Mỹ sẽ ban hành nhiều quy định mới về AI, có thể lên tới 50 quy định. Ngược lại, tại Trung Quốc, các công ty công nghệ lại được hỗ trợ để vận hành chip AI nội địa với chi phí rất thấp. Theo Financial Times, Trung Quốc đã trợ cấp điện cho một số trung tâm dữ liệu lớn thuộc về các tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước, bao gồm ByteDance, Alibaba và Tencent.

Tại hội nghị nhà phát triển Nvidia ở Washington tháng trước, ông Huang phát biểu: "Chúng tôi muốn nước Mỹ chiến thắng trong cuộc đua AI này. Không còn nghi ngờ gì nữa".

Ông cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của Nvidia là khiến thế giới vận hành trên nền tảng công nghệ của Mỹ, song sự hiện diện của Nvidia tại Trung Quốc cũng rất quan trọng vì giúp thu hút các nhà phát triển địa phương. Ông cho rằng nếu Mỹ để mất một nửa số nhà phát triển AI toàn cầu, trong đó có Trung Quốc, thì đó sẽ là một chính sách sai lầm, gây thiệt hại lâu dài.

Chip GB10 Grace Blackwell của Nvidia. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những con chip Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia nên được dành riêng cho khách hàng Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng Washington sẽ cho phép Trung Quốc hợp tác với Nvidia, nhưng “không phải trong lĩnh vực các loại chip tiên tiến nhất”. Thông tin này được người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận vào ngày 4/11.

Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, bà Leavitt nêu rõ: “Đối với các dòng chip tiên tiến nhất, như chip Blackwell, chúng tôi không có ý định bán cho Trung Quốc vào thời điểm này”.