(VTC News) -

Wall Street Journal hôm 26/9 đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch yêu cầu các nhà sản xuất chip Mỹ phải sản xuất lượng chip tương đương (1:1) với lượng mà khách hàng của họ nhập khẩu ở nước ngoài, nếu không chip của họ sẽ bị đánh các mức thuế.

Tổng thống Trump gần đây gia tăng nỗ lực đưa ngành sản xuất bán dẫn tập trung về trong nước, bằng cách đưa ra các chương trình miễn trừ thuế tương đương đến 100% cho chip của các công ty sản xuất trong nước.

Mỹ muốn siết ngành chip với luật 'nhập khẩu bao nhiêu, sản xuất bấy nhiêu'. (Ảnh minh họa)

Theo Wall Street Journal, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã đưa ra ý tưởng về tỷ lệ 1:1 này với các đại diện ngành chip. Ông nói với họ rằng kế hoạch có thể cần thiết cho an ninh kinh tế.

"Đối với các sản phẩm bán dẫn thiết yếu cho an ninh quốc gia và kinh tế, nước Mỹ không thể phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nước ngoài", tờ báo dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai.

Tuy nhiên, phát ngôn viên cũng cho biết thêm rằng bất kỳ thông tin nào về việc hoạch định chính sách, trừ khi được công bố chính thức, còn lại chỉ nên được coi là suy đoán.

Ngoài ra, theo đề xuất, nếu một công ty cam kết sản xuất một lượng chip tại Mỹ, họ tạm thời sẽ được hưởng ưu đãi cho khối lượng đã cam kết đó. Họ sẽ được tạm thời nhập khẩu mà không phải chịu thuế trong thời gian đầu, cho đến khi nhà máy sản xuất trong nước hoàn thành, với các khoản hỗ trợ ban đầu khác để giúp tăng công suất.

Những động thái của ông Trump cho đến nay được cho là đã thúc đẩy các công ty trong nước và quốc tế đầu tư hàng trăm tỷ USD vào việc mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Cổ phiếu của GlobalFoundries, nhà sản xuất chip Mỹ theo hợp đồng lớn thứ 3 thế giới, đã tăng 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.