MV tạo bằng AI lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, Quan họ Bắc Ninh

(VTC News) -

Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long vừa ra mắt album Thương câu dân ca, do ca sĩ AnhHI Thanh Cường (tên trước đây là Phan Thanh Cường) thể hiện. Dự án hướng tới việc đưa dân ca, đặc biệt là Quan họ Bắc Ninh, đến gần hơn với công chúng trẻ bằng cách tiếp cận mới mẻ, không nặng tính hoài niệm.

Nhạc sĩ Quang Long, ca sĩ AnhHi Thanh Cường.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, ông không mong khán giả nghe album với tâm thế “tìm về” hay “nghe lại” dân ca, mà đơn giản là thưởng thức những ca khúc mới mang tinh thần Việt. “Đó là những sáng tác được viết từ chất liệu truyền thống nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay”, ông chia sẻ.

Album Thương câu dân ca gồm 5 ca khúc: Ngẫu hứng còn duyên (phát triển từ làn điệu Quan họ Còn duyên), Tính chuyện trăm năm, Thương câu dân ca, Nghe tim mình rơi và Chị hai sao đứng đầu đình. Các tác phẩm mang đậm không khí dân gian Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là chất liệu Quan họ Bắc Ninh, nhưng không đi theo lối tái hiện nguyên bản hay hoài niệm quen thuộc.

Trong album, người nghe có thể nhận ra những phảng phất của các làn điệu Quan họ như Giã bạn, Ngồi tựa mạn thuyền, Gọi đò; những nét luyến láy đặc trưng được tiết chế, làm mới. Đáng chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đưa lối Lảy Kiều – hình thức ngâm xướng cổ truyền vào ca khúc, nhưng đặt trong không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Theo ông, gìn giữ di sản không có nghĩa là giữ nguyên một cách cứng nhắc, mà là để di sản tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Tham gia dự án, ca sĩ AnhHI Thanh Cường cho biết đây là thử thách lớn trong hành trình nghệ thuật của anh. Từng đoạt giải Giọng hát hay Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nam ca sĩ phải dành gần nửa năm để làm quen với cách hát dân ca. “Từ cách luyến, cách rung cho đến cảm xúc đều rất khác. Tôi phải tự chiêm nghiệm về tình yêu, cuộc sống để thể hiện ca khúc một cách tự nhiên nhất”, anh chia sẻ.

MV "Thương câu dân ca" tạo bằng AI.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là MV Thương câu dân ca, được thực hiện bằng công nghệ AI. Tác phẩm kể câu chuyện một chàng trai trong giấc mơ lạc vào thế giới tranh dân gian, nơi anh gặp gỡ người mình yêu. Qua MV, ê-kíp mong muốn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Kinh Bắc với dân ca Quan họ, làng tranh Đông Hồ.

Nhà sản xuất đã cho AI “học” các bức tranh dân gian miêu tả liền anh liền chị hát giao duyên, đi thuyền rồng. Ê-kíp chủ trương giữ bố cục và tinh thần mộc mạc của tranh gốc, nhưng biến tấu ở nét vẽ, chuyển động và bảng màu hiện đại. Hình ảnh các nghệ nhân đội nón quai thao, mặc áo mớ ba mớ bảy dự hội Lim, làng Quan họ đêm trăng hiện lên sinh động trong video.

Theo đạo diễn Xuân Mạnh, chi phí sản xuất MV bằng AI không như nhiều người lầm tưởng. “AI giúp tiết kiệm công sức và rút ngắn thời gian sản xuất. Nếu làm hoạt hình theo cách truyền thống, MV như Thương câu dân ca có thể mất một đến hai tháng, còn với AI chúng tôi hoàn thành trong khoảng năm ngày”, anh cho biết.

Việc ứng dụng AI trong sản xuất MV, cover hay sáng tác nhạc đang ngày càng phổ biến trong làng nhạc Việt. Trước đó, ca sĩ Đan Trường từng sử dụng AI cho MV Em ơi ví dầu, Hà Anh Tuấn thực hiện MV Hoa hồng, hay nhiều ca khúc do AI sáng tác thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.