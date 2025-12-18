U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, ghi 2 bàn khiến U22 Thái Lan sững sờ

(VTC News) -

U22 Việt Nam ghi liên tiếp 2 bàn.

U22 Thái Lan khiến U22 Việt Nam ngỡ ngàng với 2 bàn thắng trong khoảng 10 phút ở hiệp một. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có màn đáp trả ngoạn mục đầu hiệp 2 cũng theo cách như vậy. Trong vòng 11 phút từ 49 đến 60, U22 Việt Nam ghi 2 bàn gỡ hòa 2-2, khiến cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tiếp tục diễn biến căng thẳng.

U22 Việt Nam nhập cuộc có phần lúng túng trước những pha bóng nhanh của đối thủ. Các cầu thủ U22 Thái Lan thể hiện rõ 2 điểm mạnh nhất của họ là tốc độ và khả năng dứt điểm. Yotsakon Burapha mở tỷ số bằng siêu phẩm đá phạt - lần thứ 3 tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng lại dính đòn phản công của đối phương. Seksan Ratree tung ra cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

U22 Việt Nam gỡ hòa sau khi bị dẫn 0-2.

Những bàn thua liên tiếp khiến U22 Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý và không kiểm soát được trận đấu. U22 Thái Lan chơi hay hơn hẳn. Tỷ số 0-2 khi kết thúc hiệp 1 khiến U22 Việt Nam đối mặt với thách thức lớn.

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật tốt thế nào. Những cầu thủ mà ông tung vào sân là Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn tạo ra thay đổi tích cực cho tuyến giữa và hàng công của U22 Việt Nam.

Chính những cầu thủ này tạo nên các pha bóng dẫn đến 2 bàn thắng. Thái Sơn, Thanh Nhàn phối hợp để Đình Bắc kiếm được quả phạt đền thắp hy vọng. Sau đó, đến lượt Lý Đức băng vào tranh chấp sau quả phạt góc của Văn Thuận để khiến cầu thủ Thái Lan phản lưới.

