Mưa xuân nặng hạt, hàng vạn người vẫn đội mưa trẩy hội Chùa Hương

"Trời mưa nhưng cả nhà vẫn quyết định đi vì đây là chuyến lễ đầu năm đã lên kế hoạch từ trước. Không khí đông nhưng trật tự, xuống thuyền khá nhanh, không phải chờ quá lâu”, anh Trần Anh Đức, ở Hà Nội nói.