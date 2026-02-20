Trai tráng rước 'ông pháo' qua biển người ngày mùng 4 Tết

Sáng mùng 4 Tết Âm lịch, tại làng Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh, lễ rước pháo truyền thống chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội đầu xuân ở khu vực phía Bắc. Từ sớm, khu vực nhà truyền thống của làng đã nhộn nhịp người dân tập trung chuẩn bị cho nghi thức rước hai “ông pháo” về đình làng.
Khoảng 7h, các khâu kiểm tra, chỉnh sửa, buộc dây, cố định đòn khiêng được hoàn tất. Hai quả pháo gỗ khổng lồ được đặt trang trọng giữa sân, nổi bật với lớp sơn son thếp vàng. Mỗi “ông pháo” dài xấp xỉ 6m, đường kính hơn 60cm, thân pháo chạm khắc hình long, lân, quy, phượng.
Theo quan niệm dân gian, những họa tiết này tượng trưng cho sự linh thiêng, thịnh vượng và mong ước một năm mưa thuận gió hòa.
Đoàn rước bắt đầu xuất phát từ nhà truyền thống, di chuyển theo trục đường chính của làng hướng về đình Đồng Kỵ.
Mỗi quả pháo do 30 thanh niên trong làng thay nhau khiêng. Lực lượng tham gia đều là trai đinh khỏe mạnh, được lựa chọn kỹ lưỡng.
“Chúng tôi được phân công từ trước Tết, tập luyện phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo an toàn. Khi khiêng pháo đi qua các tuyến đường làng, ai cũng ý thức giữ đúng đội hình”, một trong những người tham gia khiêng pháo nói.
Đoàn rước kéo dài hàng trăm mét, phía trước là đội cờ hội, tiếp đến là đội trống và lực lượng thanh niên khiêng pháo.
Khoảng gần trưa, hai “ông pháo” được rước về đến sân đình Đồng Kỵ trong sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Pháo được an vị tại vị trí trung tâm để chuẩn bị cho các nghi thức truyền thống tiếp theo.
Sân đình chật kín người tham dự lễ rước Quan Đám. Trong nghi thức này, các ông Đám được những trai đinh công kênh trên vai, vừa di chuyển vừa thực hiện các động tác dứt khoát.
Hình ảnh này được xem là tái hiện tinh thần thượng võ của làng, gợi nhắc truyền thống đánh giặc giữ nước theo tích xưa.
“Lễ hội duy trì nhiều năm nay, dù không còn đốt pháo thật nhưng nghi thức rước và tiếng hô vẫn giữ được không khí truyền thống. Người dân trong làng coi đây là dịp cầu mong năm mới bình an, làm ăn thuận lợi”, ông Trần Văn Minh (63 tuổi, người dân Đồng Kỵ) chia sẻ.
