Mưa xối xả nhiều giờ, 14 tỉnh thành trên cả nước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

(VTC News) -

Tin mưa lớn và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (15/8), Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 14/8 đến 3h ngày 15/8 có nơi trên 90mm như: trạm Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115,4mm; trạm Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103,2mm; trạm Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm; trạm Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95,8mm; trạm Nam Dông (Lâm Đồng) 141,2mm….

Dự báo từ sáng sớm đến trưa 15/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 60-130mm, có nơi rất to trên 250mm. Từ chiều 15/8 đến đêm 16/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa xối xả nhiều giờ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở hàng loạt địa phương trên cả nước. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, chiều và đêm 15/8, Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 100mm. Phía Đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn trút xuống nhiều giờ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên cả nước đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường:

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Nậm Mạ, Nậm Tăm, Tủa Sín Chải Điện Biên Si Pa Phìn, Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Lay, phường Mường Thanh, Pa Ham, Pu Nhi, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Yên Sơn La Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Gia Phù, Mường Bám, phường Vân Sơn, Phù Yên, Tân Yên, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha Phú Thọ Bình Nguyên, Bình Xuyên, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đình, Đan Thượng, Đạo Trù, Hải Lựu, Hiền Lương, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hương Cần, Khả Cửu, Liên Châu, Liên Hòa, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Nguyệt Đức, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thanh Miếu, phường Thống Nhất, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Pà Cò, Sơn Đông, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Hồng, Tam Sơn, Tề Lỗ, Thái Hòa, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thung Nai, Tiên Lữ, Tiên Lương, Tiền Phong, Văn Lang, Văn Miếu, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lãng, Yên Kỳ, Yên Lạc, Yên Lãng, Yên Sơn Lào Cai Chấn Thịnh, Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Châu Quế, Cốc Lầu, Gia Hội, Hưng Khánh, Lùng Phình, Lương Thịnh, Phình Hồ, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Thác Bà, Thượng Hà, Trạm Tấu, Văn Bàn, Văn Chấn, Xuân Quang, Yên Bình Tuyên Quang Thượng Lâm, Bắc Mê, Bạch Xa, Bình An, Cao Bồ, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hồng Thái, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, phường Hà Giang 1, Phú Lương, Phù Lưu, Sủng Máng, Tân An, Tân Mỹ, Tân Quang, Thượng Sơn, Trung Hà, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Phú Thái Nguyên Thanh Thịnh, Bình Yên, Chợ Đồn, Chợ Mới, Định Hóa, Đồng Phúc, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nghiên Loan, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thượng Minh, Trung Hội, Yên Bình, Yên Phong, Yên Trạch; An Khánh, Bạch Thông, Bình Thành, Cẩm Giàng, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Đại Phúc, Đại Từ, Dân Tiến, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kha Sơn, Nà Phặc, Na Rì, Nam Cường, Nghinh Tường, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, Phong Quang, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phủ Thông, Quân Chu, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Thành, Thần Sa, Thượng Quan, Trần Phú, Tràng Xá, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương Cao Bằng Bảo Lâm, Quảng Lâm, Tĩnh Túc, Xuân Trường Lạng Sơn Bình Gia, Cai Kinh, Châu Sơn, Hội Hoan, Hồng Phong, Hữu Liên, Kiên Mộc, Nhất Hòa, Tân Tri, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Tuấn Sơn, Vân Nham, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình Quảng Ninh Ba Chẽ, Bình Liêu, đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, phường Bãi Cháy, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Cửa Ông, phường Đông Mai, phường Đông Triều, phường Hà An, phườngHà Lầm, phường Hạ Long, Pphường Hà Tu, phường Hiệp Hòa, phường Hoàng Quế, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Liên Hòa, phường Mạo Khê, phường Mông Dương, phường Phong Cốc, phường Quang Hanh, phường Quảng Yên, phường Tuần Châu, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Quảng Hà, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên Bắc Ninh Đồng Việt, phường Nếnh, phường Tiền Phong, phường Vân Hà, phường Yên Dũng, An Lạc, Biển Động, Bố Hạ, Cẩm Lý, Đại Đồng, Đèo Gia, Đồng Kỳ, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Kép, Ngọc Thiện, phường Bắc Giang, phường Cảnh Thụy, phường Đa Mai, phường Kinh Bắc, phường Tam Sơn, phường Tân An, phường Tân Tiến, phường Tự Lạn, phường Việt Yên, phường Võ Cường, Tam Đa, Tiên Du, Tiên Lục, Tuấn Đạo, Xuân Cẩm, Xuân Lương, Yên Định, Yên Phong, Yên Trung Thanh Hoá Hiền Kiệt, Đồng Lương, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Như Thanh, Sơn Thủy, Tam chung, Thiên Phủ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành Lâm Đồng Nam Dong, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Sắk, Hàm Tân, Krông Nô, Nam Đà, Nâm Nung, Quảng Sơn, Suối Kiết, Tà Đùng, Tân Lập TP Hải Phòng Đặc khu Cát Hải, phường Kiến An, phường Phù Liễn.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới

Nhận định thời tiết từ ngày 17/8 đến ngày 24/8, cơ quan khí tượng cho biết, từ 17/8 đến đêm 18/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 300mm.

Từ 18/8, mưa lớn ở khu vực Thanh Hoá đến Huế giảm dần.

Từ 19-24/8, Bắc Bộ khả năng chịu tác động của một dải hội tụ nhiệt đới nên tiếp tục mưa rào và dông, khả năng xuất hiện nắng nóng trong giai đoạn này giảm hẳn (ít khả năng), nhiệt độ khoảng 30-33°C.

Tại Hà Nội, ngày 15-17/8 có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, trời mát, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33°C. Từ 19-24/8, Hà Nội tiếp tục mưa dông và chưa có dấu hiệu của nắng nóng.

Ngày 17/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi trên 120mm, mưa tập trung vào chiều và tối, sau chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong khoảng thời gian này, TP.HCM nhiều ngày mưa dông nên không có dấu hiệu của nắng nóng.