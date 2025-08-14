Miền Bắc và miền Trung sắp đón đợt mưa rất lớn, có nơi trên 300mm

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật chiều tối và đêm 14/8, ngày 15/8/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 14/8, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 30-70mm, có nơi rất to trên 170mm. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 14/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn bao trùm các vùng miền trên cả nước trong những ngày tới. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong những giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các địa phương từ Bắc vào Nam. Cụ thể:

Tỉnh Xã/Phường TP Đà Nẵng A Vương, Bến Giằng, Bến Hiên, Đông Giang, Phước Chánh, Phước Hiệp, Quế Phước, Sông Kôn, Trà Đốc, Trà Leng Quảng Ngãi Ba Tô, Đăk Kôi, Đăk Pék, Đăk PLô, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Măng Đen, Mô Rai, Sơn Kỳ, Xốp Gia Lai Ayun, Đak Pơ, Hra, Kim Sơn, Kông Bơ La, Lơ Pang, Mang Yang, Tơ Tung, Vĩnh Thịnh Khánh Hòa Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Trung Khánh Vĩnh Sơn La Mường Lạn, Chiềng Mai, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Chanh, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Púng Bánh, Song Khủa, Sốp Cộp, Yên Châu Cao Bằng Ca Thành, Hạnh Phúc, Hưng Đạo, Huy Giáp, Nguyễn Huệ, Phan Thanh, Quang Hán, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Tĩnh Túc, Trà Lĩnh Quảng Trị Đồng Lê, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn

Từ đêm 16/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm 16/8 đến ngày 17/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi trên 150mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trên biển, đêm 14/8 và ngày 15/8, vùng biển từ Khánh Hoà đến TP.HCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Đêm 15/8 và ngày 16/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m, biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông đến đông nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m, biển động

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 14/8, ngày 15/8/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ chiều mai 15/8 mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ chiều mai mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Từ chiều mai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.