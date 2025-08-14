Dự báo thời tiết 10 ngày: Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, cả nước mưa lớn

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua (13/8), từ Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 13/8 đến 1h ngày 14/8 có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Hòa Mỹ (TP Huế) 114mm; trạm Phước Cát 2 (Lâm Đồng) 89,4mm; trạm Bom Bo (Đồng Nai) 90,2mm…

Dự báo chiều tối và đêm 14/8, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Chiều và tối 14/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 80mm chỉ trong 3 giờ.

Từ Bắc vào Nam sắp hứng đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 14/8, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai thời tiết tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Từ 15/8, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ khả năng kết thúc.

Nhận định thời tiết trong 10 ngày tới, cơ quan khí tượng cảnh báo một số hình thái thời tiết xấu cần lưu ý, đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có phương án đảm bảo an toàn cho sinh hoạt, sản xuất.

Theo đó, khoảng 14-15/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành vùng áp thấp với xác suất khoảng 60-70%, sau đó khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Từ 16/8, vùng mưa dông và gió mạnh nguy cơ mở rộng lên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông, từ khoảng 15/8-19/8, Bắc Bộ (tập trung chính ở Đông Bắc Bộ) và các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có thể xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 14/8/2025

TP Hà Nội ngày mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, Hà Tĩnh đến Huế nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.