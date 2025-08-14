Tin nóng

Đường Hà Nội ngập nửa mét sau mưa lớn, loạt xe chết máy

Thứ Năm, 14/08/2025 14:30:00 +07:00

(VTC News) - Cơn mưa trắng trời trút xuống Hà Nội vào trưa nay khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu hơn 50cm, hàng loạt xe bị chết máy.

Sau nhiều ngày nắng nóng, trưa 14/8, Hà Nội đón trận mưa như trút khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc 13h30, chỉ khoảng 30 phút sau khi mưa đổ xuống, phố Tân Triều đã nhanh chóng biến thành sông.

Mực nước tại một số điểm trên phố Tân Triều vượt quá 50cm, khiến loạt xe chết máy giữa đường.

Lo ngại phương tiện hư hỏng, nhiều tài xế dắt xe lội bì bõm ra khỏi khu vực ngập.

Người dân chật vật dắt ra khỏi điểm ngập.

Nước ngập sâu khiến các ổ gà, ổ voi bị che khuất, làm một số người dân bị trượt ngã khi di chuyển qua khu vực này.

Một bãi đỗ xe phải sử dụng tấm chắn để ngăn sóng nước.

Cùng thời điểm đó, một số đoạn đường trên phố Lê Trọng Tấn (phường Thanh Xuân), nước ngập sâu 20 - 30cm.

Công nhân thoát nước đặt biển cảnh báo đoạn đường ngập sâu.

Tương tự, khu vực phố Vọng cũng ngập nước trắng xóa.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn tiếp tục trút xuống Hà Nội trong các ngày 15-17/8, trời chuyển dịu mát với mức nhiệt 30-33°C. Từ 19-24/8, Hà Nội mưa dông và chưa có dấu hiệu của nắng nóng.

Minh Đức - Thành Vĩnh
