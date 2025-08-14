Đường Hà Nội ngập nửa mét sau mưa lớn, loạt xe chết máy

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn tiếp tục trút xuống Hà Nội trong các ngày 15-17/8, trời chuyển dịu mát với mức nhiệt 30-33°C. Từ 19-24/8, Hà Nội mưa dông và chưa có dấu hiệu của nắng nóng.