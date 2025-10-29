Lũ vượt báo động 3, Quảng Ngãi cấm xe qua cầu Trà Khúc 1

(VTC News) -

Sáng 29/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi đã vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ 1999.

Tại sông Trà Khúc, lúc 7h, mực nước tại trạm Trà Khúc là 6,59 m, trên báo động 3 0,09 m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên trên mức báo động 3 từ 1 đến 1,3 m.

Cấm xe qua cầu Trà Khúc.

Ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay khi lũ trên sông Trà Khúc đạt báo động 3, Sở Xây dựng phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc 1.

Trong thời gian tạm dừng khai thác cầu, các đơn vị cử lực lượng bố trí rào chắn hai bên cầu, bố trí người canh gác không cho phương tiện qua lại cầu; phân luồng giao thông; bố trí biển báo, lắp chỉ dẫn hướng dẫn người dân qua lại.

Các phương tiện và người tham gia giao thông nên ưu tiên sử dụng các tuyến đường đi qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2 để lưu thông, hạn chế việc sử dụng cầu Trà Khúc 1 nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu Trà Khúc 1 đã được xây dựng 60 năm, có chiều dài 643m. Cầu được xây dựng với kết cấu dầm thép liên hợp, và bề rộng mặt cầu phần xe chạy chỉ 7,5m. Hiện cầu Trà Khúc 1 đã xuống cấp, đặc biệt là hệ thống móng cọc bê tông bị vỡ, làm lộ lõi sắt, gây bất an cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), lượng mưa đo được trên địa bàn dao động từ 310 mm đến 930 mm. Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện tình trạng ngập sâu từ 0,4 m trở lên.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.