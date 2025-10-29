Lũ dâng cao, người đàn ông bị mắc kẹt ở gò đất giữa sông Trà Khúc

(VTC News) -

Ông Phạm Xuân Sinh – Chủ tịch UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lực lượng Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kịp thời đưa một người dân trên địa bàn xã vào bờ an toàn sau khi người này bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Khoảng 7h ngày 29/10, ông N.V.H. (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đang ở lán trại trên gò đất giữa dòng Trà Khúc, cùng đàn bò khoảng 6 con.

Khi nước lũ dâng cao, bao vây, ông H. không thể vào bờ. Dòng nước chảy xiết khiến ông chỉ còn biết đứng nép vào gò đất, chờ cứu viện.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cano, tiếp cận hiện trường.

Sau khi vượt dòng lũ dữ, các chiến sĩ đã tiếp cận và đưa được ông H. vào bờ an toàn. Tuy nhiên, đàn bò của gia đình ông H. đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

“Rất may lực lượng chức năng có mặt kịp thời, nếu chậm một chút thì hậu quả khó lường. Dòng nước khi đó chảy cực mạnh, cuốn phăng mọi thứ”, ông Sinh nói.

Được biết, dọc sông Trà Khúc hiện có nhiều gò đất lớn nhỏ, người dân tận dụng làm nơi canh tác, dựng lán trại ở tạm và chăn nuôi. Khi lũ về, các khu vực này nhanh chóng bị cô lập. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo nhưng không ít hộ dân vẫn chủ quan, ở lại trông giữ tài sản.

“Hiện còn khoảng 7 người dân vẫn đang bám trụ trên các gò giữa sông. Xã đã cử lực lượng đến vận động, yêu cầu người dân khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm" - lãnh đạo xã An Phú thông tin thêm.

Sáng 29/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999, 2013.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310mm - 930mm. Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng. Mức ngập từ 0,4 đến 0,8 m.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.