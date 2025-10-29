3.000 dân ở xã miền núi của Đà Nẵng bị cô lập, 5 ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở

(VTC News) -

Trưa 29/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phùng Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng, cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã lâm vào tình cảnh sạt lở.

Sạt lở khiến 5 ngôi nhà ở Trà Linh bị vùi lấp.

Theo ông Nam, tuyến đường ĐH4 dẫn vào xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng. "Toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân với 6.000 nhân khẩu. Tuyến đường ĐH4 sạt lở khiến 3.000 người dân bị cô lập. Tầm 11h hôm nay, 5 ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp. Rất may trước diễn biến mưa lũ phức tạo, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán dân từ sớm nên không có thiệt hại về người" - ông Nam nói.

Trong khi đó, tại xã miền núi A Vương, TP Đà Nẵng, mưa vẫn đang trút nặng hạt khiến mực nước tại trung tâm xã này dâng cao. Đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã A Vương bị ngập sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã A Vương ngập sâu.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho hay, tại Đà Nẵng, tổng lượng từ 1h ngày 28/10 đến 1h ngày 29/10 ở đồng bằng phổ biến 50-120mm, vùng núi phổ biến 100-250mm, có nơi cao hơn như Khâm Đức 307.6mm, Trà Dơn 313.8mm, Bà Nà 426.2mm.

Dự báo từ sáng sớm 29/10 đến đêm 30/10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.