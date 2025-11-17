Mưa lớn ở Lâm Đồng, nhà cửa và vườn tược bị 'nhấn chìm'

(VTC News) -

Chiều 17/11, cơn mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập sâu từ 0,2–0,5 m, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tại một số hẻm của khu dân cư Định An, vùng sản xuất rau hoa của người dân cũng bị ngập từ 0,5–1m.

Nhiều nhà cửa, vườn tược của người dân xã Hiệp Thạnh ngập sâu trong nước. (Ảnh: M.H)

Theo người dân thôn K’Long, khoảng 1h sáng cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về suối Đa Tam dâng cao, gây ngập vùng sản xuất nông nghiệp. Đến 8h, nước tiếp tục dâng, ngập quốc lộ 20, khiến giao thông bị chia cắt.

Ông Nguyễn Minh (trú thôn Định An) cho biết, rạng sáng cùng ngày, thấy mưa liên hồi, ông ra sân kiểm tra, phát hiện nước bắt đầu tràn vào sân nhà.

“Tôi gọi vợ dậy rồi kê vật dụng lên cao để tránh ngập. Đến 8h, nước ngập vào phòng khách, phòng ngủ làm nhiều vật dụng, máy móc hư hỏng. Đây là lần ngập thứ 3 trong năm nay”, ông Minh ngán ngẩm.

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, cho biết trong đêm 16 và rạng sáng 17/11, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết đã gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân địa phương.

Đường xá ngập trong nước mênh mông. (Ảnh: N.D)

Trong đêm, các lực lượng chức năng của xã Hiệp Thạnh huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các vị trí xung yếu, sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

“Cơn lũ không gây thiệt hại về người nhưng khoảng 50 căn nhà của người dân bị ngập sâu, một số căn ngập trên 2,5m. Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn thôn Định An ngập sâu, chia cắt giao thông. Nước lũ nhấn chìm 200ha rau, hoa các loại”, ông Hiệp cho hay.

Nhà cửa người dân chìm trong biển nước. (Ảnh: N.D)

Trong hai ngày 16 và 17/11, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều vị trí. Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận sạt lở trên đèo Prenn (phường Xuân Hương, Đà Lạt) khiến giao thông qua khu vực tê liệt; tại đèo Sông Pha (quốc lộ 27, nối Đà Lạt – Phan Rang) xuất hiện nhiều điểm nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho xe cộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, trong đêm 16 và ngày 17/11, lũ trên sông Cam Ly đang lên nhanh, cảnh báo ngập lụt vùng trũng thấp ven suối phường Lâm Viên - Đà Lạt; phường Xuân Hương - Đà Lạt; xã Nam Ban Lâm Hà, Đinh Văn Lâm Hà, xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh…

Cùng ngày, Công ty thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng) thông báo tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn thủy điện 350m3/s, nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.