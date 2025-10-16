Mưa lớn gây ngập quốc lộ 1A ở Huế, đường vùng núi Quảng Trị sạt lở

(VTC News) -

Tại TP Huế: Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, sáng và trưa 16/10, mưa lớn khiến khoảng 200 mét ở Km867 đoạn qua xã Phú Lộc (TP Huế) bị ngập sâu từ 30 - 35cm. Hiện đoạn đường này vẫn còn ngập nhưng rút xuống chỉ khoảng hơn 10cm.

Gần 200 mét tại Km867 quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Lộc (TP Huế) bị ngập, các phương tiện bì bõm trong nước. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 khiến nước sông dâng nhanh, nhiều tuyến đường ở địa phương bị ngập, nước chảy xiết. Tại khu vực suối nước tràn lên các khu vực kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh nghỉ từ sau mùa hè nên cơ bản an toàn, không có thương vong về người.

Theo chính quyền xã Phú Lộc, hiện mực nước tại thôn 6, 7, 8 và Hòa Mậu, Đông Lưu nước lũ vẫn đang lên nhanh. Riêng thôn 8, mưa lớn với lưu lượng từ Bạch Mã khiến nước tràn qua nhiều tuyến đường dân sinh, gây cản trở việc đi lại.

Mưa lớn từ đêm qua khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở xã Phú Lộc bị ngập sâu, nước tràn vào sân nhà dân. (Ảnh: CTV)

Bà Cái Thị Cẩm Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết thêm, khoảng 3.700 học sinh tại địa phương được cho nghỉ học từ sáng nay do ngập lụt.

"Chúng tôi yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn", bà Hương nói.

Tại Quảng Trị: Trong 24 giờ qua, địa phương này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 10h00 ngày 15/10 đến 10h00 ngày 16/10 phổ biến từ 10-70mm, nơi cao nhất như Thủy điện La Tó (Tà Rụt) 201 mm; Húc (Khe Sanh) 130mm; Ba Nang (Đakrông) 130mm. Hướng Lộc (Tân Lập) 95mm.

Nhiều ngầm tràn ở vùng núi Quảng Trị ngập sâu. (Ảnh: CTV)

Mưa lớn đã gây ngập tràn tại các điểm ngầm tràn Ván Ri, xã Khe Sanh (Km1+700, tỉnh lộ 587); cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re (xã Khe Sanh). Mưa lớn gây ngập úng tạm thời tại thôn Ván Ri và hình thành các dòng lũ tại thôn Tà Đủ, Húc Thượng. Trên tuyến tỉnh lộ 587 xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ.

Cầu tràn Đá Đỏ, thôn Ra Lây; ngầm tràn Chân Rò, thôn Chân Rò (xã Đakrông ngập 0,5m); cầu tràn xã Ba Lòng ngập 0,4 mét. Cầu tràn La Tó, cầu tràn Húc Nghì, cầu tràn Tà Rụt 1 (xã Tà Rụt) ngập 0,3-0,4m.

Mưa lớn cũng gây ra các điểm sạt lở tại một số tuyền đuờng ở một số xã miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CTV)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, hiện tại, các hồ chứa trong tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn. Trong đó, tổng dung tích hồ chứa Thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi quản lý đạt khoảng 84,83% so với dung tích thiết kế.