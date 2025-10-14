Chuyên gia hướng dẫn làm sạch quần áo bám bùn sau ngập lụt

(VTC News) -

Sau đợt bão ngập lụt kéo dài vừa qua, nhiều hộ gia đình, cửa hàng quần áo tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề rơi vào tình cảnh “cả tủ đồ ngâm trong bùn đất”. Quần áo bị bám bùn bẩn,ố vàng, thậm chí ám mùi ẩm mốc sau nhiều ngày ngập nước. Việc tìm ra cách làm sạch và phục hồi quần áo là mối quan tâm lớn của nhiều người.

Một cửa hàng quần áo sau đợt lũ vừa qua.

Làm sạch quần áo bám bùn sau ngập lụt

Trả lời VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, khi quần áo bị ngâm trong bùn đất nhiều ngày, điều quan trọng đầu tiên là loại bỏ hoàn toàn lớp bùn bám trước khi tẩy rửa. “Nên ngâm quần áo trong nước ấm, giũ kỹ để tách bùn ra, đồng thời dùng bàn chải chà nhẹ những chỗ bám nhiều bùn đất để hiệu quả làm sạch cao hơn", bà khuyên.

Sau khi giũ sạch, có thể tẩy các vết bùn và ố vàng bằng những chế phẩm tẩy rửa thông dụng như nước Javel, thuốc tím, hoặc các loại bột tẩy chuyên dụng. Ngoài ra, bột oxy và bột làm sạch đa năng (như T-Clean) cũng được đánh giá là có hiệu quả cao trong việc tẩy vết bẩn do ngập lụt để lại.

Công thức được Tiến sỹ Tần gợi ý như sau: Dùng 20–25 g bột oxy hoặc bột đa năng cho mỗi chiếc quần áo. Pha với nước ấm 40–60°C cùng lượng bột giặt hoặc nước giặt thông thường. Ngâm hỗn hợp này từ 1 đến 5 tiếng tùy mức độ bám bẩn.

Sau đó giặt sạch lại bằng nước thường. Nếu quần áo vẫn còn ố vàng hoặc mùi ẩm, có thể lặp lại quá trình tẩy thêm một lần nữa. Cách làm này giúp khôi phục màu sắc và độ mềm mại của vải mà không gây hại đến chất liệu.

“Hy vọng bà con vùng lũ có thể bảo quản, phục hồi được phần nào quần áo và đồ dùng của mình, để không phải mang cả tủ đồ ra giặt lại nhiều lần", Tiến sỹ Tần chia sẻ.

Với mẹo này, bà con vùng lũ có thể bảo quản, phục hồi được phần nào quần áo.

Cách tẩy trắng quần áo ngả màu “cháo lòng”

Bên cạnh vết bùn đất, một vấn đề khác thường gặp sau ngập lụt là quần áo bị ngả màu xám đục do bùn, nước bẩn và nấm mốc. Tiến sỹ Vũ Thị Tần gợi ý một cách làm trắng ít ai biết đến là sử dụng viên tẩy lồng giặt.

“Trong thành phần viên tẩy lồng giặt có chứa sodium percarbonate, một hợp chất tạo oxy có khả năng tẩy trắng mạnh nhưng vẫn an toàn cho vải", bà cho biết.

Cách thực hiện là hòa một viên tẩy lồng giặt vào 2 lít nước ấm 50–70°C cho một chiếc áo. Nếu quần áo cũ, bẩn nhiều có thể tăng lên 2 viên. Ngâm trong 1 tiếng, sau đó giặt sạch lại bằng nước.

Ngâm áo trong 2 lít nước 50-70°C có hòa một viên tẩy lồng giặt (trái) và nước bẩn sau khi ngâm áo. (Ảnh: Chuyên gia cung cấp)

Trong trường hợp không có viên tẩy lồng giặt, người dân có thể thay thế bằng oxy viên, thường được bán với tên gọi “thức ăn cho cá” hay “hạt tạo oxy cho bể cá”. Thành phần oxy này có khả năng tẩy trắng tự nhiên, vô cùng lành tính và thân thiện với môi trường.

Công thức chuyên gia gợi ý là dùng 1 thìa oxy viên, 2 thìa baking soda, 2 lít nước ấm 50–70°C, ngâm trong 60 phút, sau đó giặt lại.

Một chiếc áo trước và sau khi được tẩy trắng. (Ảnh: Chuyên gia cung cấp)

Sau thiên tai, việc làm sạch lại quần áo không chỉ giúp người dân giữ gìn tài sản mà còn là bước đầu để ổn định cuộc sống. Những hướng dẫn của chuyên gia không chỉ giúp quần áo trở nên sạch sẽ, trắng sáng hơn mà còn là cách để mỗi gia đình tiết kiệm, bảo vệ sức khỏe và môi trường.