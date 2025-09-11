'Mưa đỏ' tiếp tục lập kỷ lục khi vượt mốc 600 tỷ đồng

(VTC News) -

Tính đến 14h ngày 11/9, phim điện ảnh Mưa đỏ cán mốc 600 tỷ đồng theo số liệu của Box Office Vietnam. Đây là phim Việt đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích kỷ lục này. Riêng trong ngày 11/9, phim thu khoảng 6 tỷ đồng, với hơn 70.000 đầu vé được bán ra.

Kể từ khi công chiếu vào 22/8/2025, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất lịch sử. Nếu tính từ ngày chiếu sớm (21/8), Mưa đỏ có 3 tuần để đạt 600 tỷ, trung bình mỗi tuần thu 200 tỷ đồng.

Dù ra rạp 3 tuần, Mưa đỏ vẫn không có đối thủ. Tác phẩm áp đảo cả về doanh thu lẫn lượng vé bán. Theo giới quan sát dự đoán phim sẽ tiếp tục trụ rạp trong vài tuần tới, dự kiến khép lại hành trình với tổng doanh thu trong ngưỡng 650-700 tỷ đồng.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Phim ghi điểm bởi sự đầu tư công phu, từ tiền kỳ đến quay hình, với phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, nhiều đại cảnh chiến đấu, sử dụng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại, thậm chí nhiều cảnh quay dùng bảy máy quay. Mặc dù nhà sản xuất không tiết lộ kinh phí, nhưng ước tính phim đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nói về thành tích của phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ: “Đây là niềm vui ngoài mong đợi. Điều quan trọng hơn là khán giả yêu mến phim, cho thấy công sức của êkíp được ghi nhận".