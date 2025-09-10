Kỳ công tái hiện Thành cổ Quảng Trị trên phim trường 50 ha của 'Mưa đỏ'

(VTC News) -

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến tối 9/9, bộ phim Mưa đỏ cán mốc gần 600 tỷ đồng doanh thu - trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Đằng sau con số kỷ lục ấy là cả quá trình đầu tư công phu, đặc biệt ở khâu xây dựng bối cảnh, tái hiện trận chiến khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

"Mưa đỏ" tiến sát mốc doanh thu 600 tỷ đồng.

Để có những cảnh quay chân thực, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã dựng cả một phim trường bên bờ sông Thạch Hãn với diện tích 50 ha. Trên nền đất cát bồi vốn thường xuyên sụt lún và chịu lũ lụt, đoàn phim đã tái hiện lại Thành cổ Quảng Trị cùng nhiều cụm bối cảnh quan trọng bằng tỉ lệ 1:1.

Hoạ sĩ Vũ Viết Hưng – đạo diễn phụ trách dựng phim trường chia sẻ rằng quá trình bắt đầu từ việc nghiên cứu kịch bản, sưu tầm tư liệu, phác thảo ý tưởng, thiết kế bản vẽ 3D, dựng sa bàn… trước khi đi vào thi công. Hơn 100 công nhân, 30 họa sĩ thiết kế cùng 50 chiến sĩ quân đội địa phương đã làm việc liên tục trong 6 tháng để dựng nên toàn bộ phim trường.

Hoạ sĩ Vũ Viết Hưng và đạo diễn Đặng Thái Huyền tại phim trường "Mưa đỏ".

Anh chia sẻ rằng, khi đảm nhận vai trò thiết kế chính cho Mưa đỏ, anh vừa cảm thấy áp lực, vừa tràn đầy hạnh phúc. Đây là dự án lớn, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc nên trách nhiệm sáng tạo trong thiết kế trở thành một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng và đầu tư của Điện ảnh Quân đội là động lực để anh cùng ê-kíp nỗ lực hết mình, làm việc với “200% trí lực và tâm huyết”.

“Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định rằng, niềm tự hào lớn nhất của tôi là được tin tưởng giao trọng trách Thiết kế chính cho bộ phim mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc như Mưa đỏ” - anh bày tỏ.

Phim trường "Mưa đỏ" được dựng trên diện tích rộng tới 50ha giữa bãi bồi sông Thạch Hãn.

Hoạ sĩ Viết Hưng cho biết việc dựng phim trường Mưa đỏ trên diện tích rộng tới 50ha giữa bãi bồi sông Thạch Hãn thực sự là thách thức lớn. Toàn bộ khu vực Thành cổ và khu phố phải được tái hiện với tỷ lệ 1:1 bằng chất liệu thật, rồi tiếp tục tạo dựng những dấu vết phá hủy, đổ nát để khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh.

Khó khăn càng chồng chất khi khu vực này hằng năm vào tháng 7, tháng 8 thường xuyên hứng lũ lớn từ thượng nguồn đổ về. Địa chất cát bồi liên tục gây sụt lún, khiến việc xây dựng trên nền đất này rất vất vả. Ngay cả khâu đào hào chiến đấu cũng trở nên gian nan: cứ đào là sụt lở, rất khó định hình. Anh kể có lần lũ về cuốn trôi cả một góc thành, buộc ê-kíp phải xây dựng lại từ đầu.

Những phân cảnh cháy nổ trong phim được tái hiện chân thực.

"Trong yêu cầu kịch bản, thời gian cuối của trận đánh Thành cổ Quảng Trị bị hoàn toàn ngập lụt, việc này cũng là thách thức rất lớn đối với việc thiết kế. Chúng tôi phải sử dụng các tấm nylon lót đáy hộ thành hào và giao thông hào với khối lượng lớn để khi bơm nước vào nhưng nước không bị thấm rút đi qua cát, tạo hiệu quả ngập lụt, lầy lội như hình ảnh trên phim các bạn đã xem…”, anh Viết Hưng nói thêm.

Anh cũng cho biết 60% nội dung phim diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị, do đó từng viên gạch, màu sơn đến đạo cụ đều được tái hiện sát với lịch sử. Không chỉ Thành cổ, ê-kíp còn dựng lại nhiều bối cảnh khác như ga tiễn đưa với 5 toa tàu nguyên mẫu thời 1972, đại lộ Kinh Hoàng với xe cổ chở từ TP.HCM ra, hay các trạm phẫu, dinh Tỉnh trưởng, sở chỉ huy tiền phương. Ngoài ra ê-kíp cũng đều phải lên thiết kế chi tiết và xây dựng mới hoàn toàn.

Hoạ sĩ Vũ Viết Hưng và ê-kíp tổ thiết kế.

Đạo diễn và tổ thiết kế đều thống nhất rằng Mưa đỏ không chỉ là bộ phim, mà còn là công trình phục dựng để khán giả cảm nhận rõ sự tàn khốc của chiến tranh.

Anh Hưng chia sẻ, các cảnh cháy nổ trong Mưa đỏ đều được phối hợp thực hiện rất chuyên nghiệp, với sự tham gia của các chuyên gia Thái Lan và lực lượng công binh quân đội để đảm bảo hiệu quả hình ảnh cũng như an toàn tuyệt đối. Bộ phận thiết kế chỉ chuẩn bị những chất liệu mô phỏng như đá giả, gạch giả, cành cây… để tạo độ chân thực mà không gây nguy hiểm.

Trong suốt quá trình quay, đoàn phim phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn cháy nổ và an toàn lao động. Tất cả thành viên đều được trang bị thiết bị bảo hộ cần thiết, nhờ đó ê-kíp hoàn toàn yên tâm khi thực hiện những phân cảnh khốc liệt này.

Toàn bộ khu vực Thành cổ và khu phố phải được tái hiện với tỷ lệ 1:1 bằng chất liệu thật, rồi tiếp tục tạo dựng những dấu vết phá hủy, đổ nát để khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh.

Anh cho biết, trước đây khi thực hiện các dự án phim trường như Đào, Phở và Piano, ê-kíp phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian. Tuy nhiên, với Mưa đỏ, quy mô lớn và sự đầu tư nghiêm túc đòi hỏi mọi chi tiết từ bối cảnh, không gian đến đạo cụ đều phải tái hiện chân thực nhất. Chính điều đó giúp khán giả cảm nhận rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh mà bộ phim muốn truyền tải.

Hoạ sĩ Vũ Viết Hưng chia sẻ rằng câu chuyện giữ lại phim trường như một điểm tham quan luôn được đặt ra trong mỗi dự án điện ảnh, và Mưa đỏ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bối cảnh phim được dựng trên bãi bồi bên sông Thạch Hãn, nơi hằng năm đều chịu ảnh hưởng của lũ lụt khiến việc bảo tồn gần như không khả thi. Vì vậy, sau khi hoàn thành, đoàn buộc phải tháo dỡ và trả lại mặt bằng cho người dân canh tác.

Không gian phim trường.

Chứng kiến tòa Thành được xây lên, rồi phá bỏ theo từng giai đoạn của phim, nhiều người trong đoàn phim không khỏi xúc động xen lẫn sự nuối tiếc.

Nói về tiềm năng xây dựng phim trường ở Việt Nam, anh Hưng cho rằng với những bộ phim lịch sử như Mưa đỏ, đoàn đã phải đi qua 10 tỉnh, thành để tìm bối cảnh, nhưng luôn gặp nhiều hạn chế khách quan như tiếng ồn, cảnh quan xung quanh hay khó khăn trong việc phong tỏa không gian quay. Chính điều đó khiến việc xây dựng phim trường trở thành giải pháp tất yếu, nơi ê-kíp có thể chủ động dàn dựng, tái tạo và đảm bảo chất lượng thu âm.

Anh cho biết ở những quốc gia có nền điện ảnh phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, quy mô đầu tư cho phim trường rất lớn, với các khu vực tái hiện đầy đủ từ cung điện cổ trang, phố xá, bến cảng đến nhà ga hiện đại.

"Một nền điện ảnh để phát triển bền vững cần có nhiều yếu tố trong đó có trường quay. Một trường quay đủ chuẩn không chỉ là nơi tái tạo bối cảnh mà còn giúp tiết giảm kinh phí, tạo môi trường thuận lợi cho việc sản xuất phim", anh Viết Hưng nói thêm.

Trước thành công về mặt thương mai của bộ phim, anh cũng như ê-kíp rất xúc động. Anh cho biết, điều khiến mình hạnh phúc nhất chính là được góp mặt trong một dự án mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, tái hiện sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị để đổi lấy hòa bình hôm nay. Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, anh càng thêm tự hào khi bộ phim trở thành một phần đóng góp cho đại lễ trọng đại của dân tộc.

Theo anh, thành công của bộ phim không chỉ đến từ nỗ lực của ê-kíp mà còn nhờ tình cảm vô giá từ khán giả khắp mọi miền. Từ những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử đến lớp trẻ lớn lên trong hòa bình, tất cả đã đồng hành và ủng hộ, khiến Mưa đỏ thực sự chạm đến trái tim người xem.