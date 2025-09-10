Diễn viên Phương Nam vai Tạ phim 'Mưa đỏ' nhập viện

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng ảnh trên giường bệnh kèm chia sẻ: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé". Dù chọn bức ảnh nở nụ cười tươi lạc quan nhưng Phương Nam vẫn khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng.

Phương Nam nhập viện vẫn cười tươi. (Ảnh: FBNV)

Các diễn viên Steven Nguyễn, Trần Gia Huy, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn của Mưa đỏ cùng Đặng Minh Cúc, Xuân Phúc... đều để lại bình luận dưới bài đăng của Phương Nam bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của nam diễn viên và gửi lời hỏi thăm. Anh cho biết bị sốt virus cúm A và đang nhập viện truyền nước.

Gần 1 tháng nay Phương Nam bận rộn với lịch trình ra mắt và quảng bá phim Mưa đỏ cùng các sự kiện A80 với các thành viên đoàn phim. Vai diễn Tạ của anh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả đồng thời cũng mang đến cho Phương Nam lượng khán giả rất lớn.

Phương Nam trong tạo hình vai Tạ. Ảnh: NSX

FC "Chấy con" nhanh chóng được thành lập với 12.000 thành viên và sinh nhật vừa qua, nam diễn viên nhận cơn mưa quà tặng từ người hâm mộ khắp nơi. Sức hút của Phương Nam cùng dàn diễn viên Mưa đỏ được đánh giá lớn không kém các ngôi sao thần tượng.

Ra rạp từ 22/8, Mưa đỏ hiện có doanh thu 588 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.