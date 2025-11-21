MTTQ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Trung Bộ, tiếp nhận gần 113 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ" với mong muốn kêu gọi đồng bào cả nước và kiều bào, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay góp sức để đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. (Ảnh: Quang Vinh)

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định truyền thống "Thương người như thể thương thân", "Tương thân tương ái" trong những lúc khốn khó luôn là giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam, được MTTQ Việt Nam khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

"Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động, các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài. Và đặc biệt, mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, mỗi tấm lòng - sự sẻ chia dù nhỏ bé - đều vô cùng trân quý, mỗi sự đóng góp - dù ít hay nhiều - đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

"Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê; nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại lễ phát động, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền hơn 113 tỷ đồng.