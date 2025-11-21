Đắk Lắk lũ vượt mái nhà, dân thoát nạn nghẹn ngào: 'Ngỡ mình chết hôm qua'

Lũ kéo sập cầu Lò Gốm ở Đắk Lắk
Sáng 21/11, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa trên diện rộng. Vùng phía Đông tỉnh, hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn ngập sâu trong nước. Rất nhiều người dân mắc kẹt trong mưa lũ.
Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, lúc 6h sáng 21/11 lưu lượng nước về thủy điện sông Ba Hạ ở mức 3.580 m3/s; tổng lưu lượng nước xả về hạ du là 3.564 m3/s. Thủy điện sông Hinh đang xả về hạ du lưu lượng 830 m3/s, bằng với lưu lượng nước đổ về hồ.
Những ngày qua, các lực lượng cứu hộ căng mình trong vùng lũ, cấp tốc giải cứu, sơ tán người dân đang mắc kẹt trong mưa lũ.
Ghi nhận tại xã Hoà Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) hiện còn hàng nghìn người dân đang mắc kẹt trong mưa lũ. Đây là một trong những vùng trũng thấp ở phía Đông Đắk Lắk, nơi tình trạng ngập lụt diễn ra nhiều ngày qua.
Đến hôm nay, các lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được nhiều khu vực ở Hoà Thịnh và đưa người dân đến nơi an toàn. Nhiều người bật khóc khi được giải cứu.
Ông Lê Thành Trí (xã Hòa Thịnh) chưa hết hoảng loạn: “8h ngày 18/11 nước lũ còn nhỏ nhưng sau đó lên rất nhanh. Người dân nghĩ chết hết rồi, nước lút mái, tôi phải ẵm mẹ, kê ba cái bàn… không ăn uống được gì".
"Mấy ngày qua, tôi ẵm bà chị lên nhà cô, nước lên lút mái, phải chồng bàn lên cao, cột võng để ngồi. Ba ngày rồi mới được cứu, tôi cứ nghĩ mình chết hôm qua...", bà Lê Thị Trinh (xã Hoà Thịnh) nghẹn ngào.
Thông tin từ Cục đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 6h ngày 21/11, thiên tai làm 52 người chết và mất tích tại các địa phương. Trong đó, Đắk Lắk nhiều nhất với 16 người chết và 4 người mất tích.
Cầu Lò Gốm nối thôn Ngân Sơn và Hội Tín, Quảng Đức (Tuy An Đông, Đắk Lắk) bị mưa kéo sập, cuốn trôi.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng và bằng mọi biện pháp tiếp cận các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người.
