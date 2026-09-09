MP Group đón nhận chủ trương đầu tư, mở ra giai đoạn phát triển mới tại Lai Châu

(VTC News) -

Ngày 28/8/2026, MP Group chính thức đón nhận chủ trương đầu tư cho dự án tại Lai Châu. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình nghiên cứu và chuẩn bị nghiêm túc của doanh nghiệp, đồng thời mở ra giai đoạn triển khai mới trong định hướng phát triển du lịch, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ chất lượng cao gắn với lợi thế nguồn nước nóng thiên nhiên của địa phương.

Việc đón nhận chủ trương đầu tư thể hiện sự đồng hành của tỉnh Lai Châu với những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để MP Group tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết và phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai dự án theo quy định.

MP Group đang từng bước xây dựng nền tảng hệ sinh thái sức khỏe và trường thọ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hệ sinh thái gồm MP Capital Singapore, MP Holdings, MP Land cùng các công ty thành viên và đơn vị liên quan. Các đơn vị cùng kết nối những điểm đến chăm sóc sức khỏe, dịch vụ nghỉ dưỡng, y tế dự phòng, công nghệ, cộng đồng chuyên gia và nguồn lực đầu tư, qua đó tạo giá trị lâu dài cho con người, cộng đồng và nền kinh tế.

Trong định hướng đó, MP Land - đơn vị thuộc hệ sinh thái MP Group - giữ vai trò phát triển dự án và từng bước xây dựng Lai Châu trở thành một điểm đến quan trọng trong toàn hệ sinh thái. Dự án được định hướng phát huy hài hòa cảnh quan, văn hóa bản địa và nguồn nước nóng thiên nhiên, kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ chất lượng cao.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Lưu Hồ Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị MP Group - nhấn mạnh:

“Việc đón nhận chủ trương đầu tư là một cột mốc quan trọng, thể hiện niềm tin và sự đồng hành của địa phương đối với MP Group. Chúng tôi không chỉ hướng tới phát triển một dự án riêng lẻ, mà mong muốn cùng MP Land xây dựng Lai Châu trở thành một điểm đến tiêu biểu trong hệ sinh thái sức khỏe và trường thọ của MP Group.

Dự án sẽ khai thác có trách nhiệm những giá trị khác biệt về thiên nhiên, nguồn nước nóng thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu; đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc và phát triển bền vững.”

Song song với quá trình chuẩn bị đầu tư, MP Group và MP Land chủ động kết nối với nhiều đối tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực vận hành, du lịch, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và phát triển bền vững. Những hoạt động này góp phần bổ sung nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp chuyên môn để Lai Châu từng bước trở thành một điểm đến có khả năng kết nối với mạng lưới của MP Group tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như tiềm năng của Lai Châu, Ngài Musa Guliyev - Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam - cho biết:

“Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế phát triển năng động của khu vực, với nhiều địa phương sở hữu tiềm năng lớn để thu hút đầu tư quốc tế. Lai Châu có những lợi thế riêng về tài nguyên, cảnh quan và định hướng phát triển. Chúng tôi đánh giá cao những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn như MP Group trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo ra những giá trị bền vững cho địa phương.”

Trong thời gian tới, MP Group và MP Land sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và đối tác để hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị nguồn lực và triển khai dự án đúng quy định. Dự án sẽ khai thác hiệu quả nguồn nước nóng thiên nhiên, thúc đẩy du lịch chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm, đóng góp cho Lai Châu và củng cố vị thế MP Group trong hệ sinh thái sức khỏe và trường thọ tại Việt Nam và Đông Nam Á.