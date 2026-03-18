Môn võ từng bị cấm ở Iran: Học hỏi kungfu Trung Quốc, sở hữu 73.000 kỹ thuật

Hai bài quyền Ana-To'A và Ata-Do trong hệ thống Kung Fu To'a. (Video: Kung Fu TOA School Germany)

Trong số các môn võ của Trung Đông, Kung Fu To’a được xem là một trường phái đặc biệt khi kết hợp tinh thần võ thuật châu Á với triết lý Ba Tư. Không chỉ là hệ thống chiến đấu, Kung Fu To’a còn là con đường rèn luyện thể chất, tinh thần và đạo đức, được nhiều người Iran coi như một nghệ thuật sống.

Tên gọi của môn võ này cũng phản ánh một phần nguồn gốc. Kung Fu To'A hiển nhiên là có liên quan đến kungfu - võ thuật truyền thống Trung Quốc.

Kungfu của người Ba Tư

Kung Fu To’a được Ibrahim Mirzaii phát triển vào những năm 1960 tại Iran và dựa trên các nguyên tắc cơ bản của võ thuật truyền thống châu Á. Từ nhỏ, Mirzaei đã say mê võ thuật. Ông được Shah Reza Pahlavi - quốc vương cuối cùng của Iran - tài trợ chuyến đi vòng quanh châu Á để học hỏi nhiều môn võ thuật khác nhau và phát triển một phong cách mới.

Thông qua Con đường tơ lụa, Mirzaii đến phương Đông và học hỏi từ người Trung Quốc - khi đó là thời nhà Thanh. Từ những kiến thức đó, vào thập niên 1960, Mirzaii đã sáng tạo một hệ thống võ thuật mang tên Kung Fu To’a. Môn võ này kết hợp từ các kỹ thuật kungfu, nguyên lý vận động cơ thể và những yếu tố thiền định gắn liền với yoga.

Tên gọi “Kung Fu To’a” là sự kết hợp giữa hai khái niệm văn hóa. “Kung Fu” (công phu) trong ngôn ngữ Trung Quốc dùng để chỉ kỹ năng hoặc trí tuệ đạt được nhờ quá trình luyện tập, trong khi “To’a” trong tiếng Ba Tư cổ mang nghĩa là “đi cùng” hoặc “con đường”.

Chim ưng dang rộng đôi cánh là một trong những biểu tượng phổ biến nhất của Kung Fu To'A.

Thông qua cách đặt tên này, Mirzaei muốn xây dựng một môn võ không chỉ thiên về kỹ thuật chiến đấu mà còn là con đường rèn luyện trí tuệ và khả năng kiểm soát thân - tâm. Sau khi ra đời, Kung Fu To’a nhanh chóng lan rộng tại Iran và trở thành một trong những môn võ phổ biến trong nước với hàng trăm nghìn người tập luyện.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống võ thuật Kung Fu To’a được cho là gồm khoảng 73.000 kỹ thuật, đòn thế và phản xạ chiến đấu.

Kung Fu To’a kết hợp những đòn đánh mạnh mẽ của karate, các chuyển động xoay tròn của kung fu Trung Quốc, cùng những kỹ thuật ném và khóa của judo và các đòn quật của đấu vật Ba Tư. Môn võ này tận dụng sự phối hợp của toàn bộ cơ thể để tạo lực cho các đòn đánh, giúp các động tác vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt.

Đòn phản công trong Kung Fu To’a thường kết thúc bằng cú xoay người dứt khoát để tạo lực đánh mạnh và bất ngờ. Việc luyện tập không chỉ dừng ở quyền thuật tay không, mà còn kết hợp sử dụng vũ khí và thiền định.

Trong quá trình luyện tập, người học phải trải qua bảy bài quyền cơ bản. Mỗi bài quyền là chuỗi động tác được luyện tập bài bản, kết hợp nhiều kỹ thuật dùng cho cả tấn công lẫn phòng thủ. Mỗi bài đều phải được võ sư kiểm tra và đánh giá. Sau khi vượt qua bài kiểm tra, học viên sẽ được thêm một vạch trên áo tập kung fu, đánh dấu cấp độ mới trong quá trình luyện tập.

Chiếc đai đen được gấp gọn thuộc về một bậc thầy Kung Fu To'A. Ba nếp gấp với kích thước khác nhau tượng trưng cho "Suy nghĩ tốt - Lời nói tốt - Hành động tốt."

Bên cạnh các bài quyền tay không, Kung Fu To’a còn có những bài luyện vũ khí truyền thống như Sai và Re-Key-Ma (kiếm).

Hệ thống đai trong Kung Fu To’a cũng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Màu sắc của các cấp đai được ví với vòng đời của một cái cây.

Học viên bắt đầu với đai trắng, tượng trưng cho hạt giống nằm trong lòng đất, khởi đầu cho quá trình trưởng thành. Đai xanh lá là hình ảnh của chồi non vừa nhú lên khỏi mặt đất, đang lớn dần và vươn mình đón ánh mặt trời. Đai nâu tượng trưng cho thân cây đã trưởng thành, vững vàng trước gió bão.

Cấp cao nhất là đai đen, được ví như một cây cổ thụ đã trải qua nhiều năm tháng. Nó mang trong mình kiến thức, kinh nghiệm và sự từng trải. Khi cây già đi và trở về với đất, những gì nó tích lũy được lại trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi nấng những mầm cây mới, tiếp tục vòng đời phát triển.

Môn võ từng bị cấm

Lịch sử của môn võ này cũng trải qua nhiều biến động. Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Kung Fu To’a từng bị cấm trong một thời gian. Dù vậy, nhiều người vẫn âm thầm tiếp tục luyện tập hoặc mang môn võ này ra nước ngoài. Nhờ đó, Kung Fu To’a dần lan sang nhiều quốc gia như Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada.

Ngày nay, các trường dạy Kung Fu To’a đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada. Vài năm gần đây, môn võ này cũng được cho phép hoạt động trở lại tại Iran và thu hút đông đảo người tập luyện như trước.

Dù vậy, Kung Fu To’a vẫn chưa phổ biến rộng rãi trên thế giới. Những hệ phái như Thiếu Lâm Kung Fu được biết đến nhiều hơn nhờ sự xuất hiện thường xuyên trong các bộ phim điện ảnh.

Kung Fu To’a không coi chiến đấu là mục đích cuối cùng. Triết lý của môn võ này cho rằng sức mạnh thực sự nằm ở sự thấu hiểu và khả năng tự rèn luyện bản thân. Người tập được nhắc nhở không nên dùng võ thuật để tìm kiếm quyền lực hay áp chế người khác. Thay vào đó, những kỹ thuật chiến đấu chỉ là công cụ để rèn luyện kỷ luật, bồi dưỡng trí tuệ và đạo đức, đồng thời giúp mỗi người hiểu rõ giới hạn của chính mình.

Theo triết lý của Kung Fu To’a, cuộc chiến lớn nhất của con người không phải với đối thủ, mà với chính sự thiếu hiểu biết của mình. Vì vậy, việc luyện tập luôn gắn với sự tự chủ, kiên nhẫn và rèn luyện tinh thần, chứ không chỉ dừng lại ở kỹ năng chiến đấu.