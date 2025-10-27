Món quà bạn bè, thầy cô chào đón quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh

Sáng 27/10, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức lễ chào đón và gặp gỡ quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh. Trở về trường sau cuộc thi, trước sự chào đón vui mừng của thầy cô và bạn bè, Bảo Khánh liên tục nói lời cảm ơn xen lẫn xúc động.
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia cho biết, trong quá trình thi, có những lúc bản thân rất run và căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy các cổ động viên, dù không nghe thấy tiếng, em cũng cảm thấy rất ấm áp, như được tiếp thêm sức mạnh để chinh phục “đỉnh núi Olympia”. “Em biết ơn tất cả mọi người vì dành nhiều tình cảm và hết sức tập luyện cho cầu truyền hình”, Khánh nói.
Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia cho hay để ôn luyện cho cuộc thi này đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Nhưng có một điều quan trọng Bảo Khánh muốn chia sẻ với các em khóa dưới là chương trình này lấy rất nhiều câu hỏi từ sách giáo khoa.
“Khi ôn tập cho cuộc thi này, em phải đọc lại sách giáo khoa từ lớp 8 đến lớp 12, đọc hết cả 3 bộ sách. Như trong trận chung kết xuất hiện hình ảnh nhà máy điện hạt nhân. Hình ảnh này không lấy ở đâu xa mà lấy từ ngay trong sách giáo khoa. Do đó, các bạn hãy đọc kỹ sách giáo khoa, học kỹ ở trên lớp nếu nhen nhóm ý định đi thi Olympia”, Khánh gửi gắm tới các bạn học sinh có ý định tham dự Olympia.
Với Bảo Khánh, khi theo đuổi bất cứ điều gì, điều quan trọng nhất phải có ước mơ, sự nỗ lực, yêu thích những điều mình đang làm và tin vào chính mình. Khi hạnh phúc với hành trình ấy, đó là lúc mình đã chiến thắng chứ không cần phải đạt đến đỉnh cao cuối cùng. Và cho dù đạt được điều gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ rất vui vì hành trình đã trọn vẹn.
“Em luôn tâm niệm: Chinh phục đỉnh cao không phải để thế giới nhìn thấy mình mà để mình chiêm ngưỡng cả thế giới. Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều đỉnh Olympia. Khi chúng ta chinh phục được đỉnh Olympia này sẽ có đỉnh Olympia khác xuất hiện. Công việc của chúng ta là đặt mục tiêu, nuôi dưỡng đam mê và chinh phục những đỉnh cao ấy”.
Cô Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đánh giá Bảo Khánh là học sinh đặc biệt. Dù theo học khối khoa học tự nhiên, học chuyên Sinh nhưng em rất đam mê với Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Bảo Khánh còn thích đọc các tác phẩm văn học và mê đi viện bảo tàng.
Từng có dịp đi cùng Bảo Khánh tới Hoàng thành Thăng Long, cô Dương bất ngờ khi thấy Khánh rất yêu thích lịch sử. Vị hiệu trưởng này cho rằng, đây là tấm gương học sinh nên học tập. “Khánh học không phải để thi. Áp lực thi cử cũng chỉ là phần đối với Bảo Khánh. Em thực sự đam mê, thích tìm tòi, khám phá, tìm hiểu mọi thứ xung quanh”. Vị hiệu trưởng này đánh giá, thành tích của Bảo Khánh là minh chứng rõ nét bản lĩnh, trí tuệ của học sinh trường Ams.
Ngày 26/10, Trần Bùi Bảo Khánh giành chiến thắng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia sau trận chung kết kịch tính, chỉ cách biệt 5-10 điểm với thí sinh về nhì và ba. Như vậy, sau 25 năm với 6 lần vào chung kết, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mới có đại diện thứ hai vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Trước Bảo Khánh, năm 2010 có em Phan Minh Đức trở thành quán quân. Bảo Khánh cho hay đây là món quà ý nghĩa em muốn dành tặng trường nhân dịp 40 năm thành lập.
Với chiến thắng này, nam sinh được trao giải thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) nếu em đi du học. Tuy nhiên, Bảo Khánh cho biết em chưa quyết định sẽ học trong hay ngoài nước. “Chiến thắng của Bảo Khánh là nguồn động viên, truyền nguồn cảm hứng với các thế hệ học sinh, hướng tới việc học toàn diện, học đam mê, cố gắng trở thành những con người hiểu biết”, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam nói.
Bình luận