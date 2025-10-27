Món quà bạn bè, thầy cô chào đón quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh

Với Bảo Khánh, khi theo đuổi bất cứ điều gì, điều quan trọng nhất phải có ước mơ, sự nỗ lực, yêu thích những điều mình đang làm và tin vào chính mình. Khi hạnh phúc với hành trình ấy, đó là lúc mình đã chiến thắng chứ không cần phải đạt đến đỉnh cao cuối cùng. Và cho dù đạt được điều gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ rất vui vì hành trình đã trọn vẹn.